Miliardy z SAFE dla Polski. Komisja Europejska zatwierdza. Minister Tuska nie pozostawił złudzeń

Program SAFE od początku podzielił Polaków. Politycy koalicji rządzącej wskazywali na niezbędność zaciągnięcia europejskiej pożyczki w trosce o bezpieczeństwo kraju. Opozycja z prezydentem na czele szukali natomiast rozwiązania, które ich zdaniem "uchroniłoby polską suwerenność i nie wymagało zagranicznego zadłużania kraju". Karol Nawrocki kilka tygodni temu złożył nawet w tym celu do Sejmu projekt polskiego SAFE 0 proc. Jego propozycja zakłada przeznaczenie ze środków NBP 185 mld zł na polską obronność.

Akt o przystąpieniu do unijnego SAFE co prawda został zawetowany przez prezydenta Polski, ale rząd, powołując się na ustawę o obronie ojczyzny z 2022 r., już niedługo może sprawić, że 190 mld złotych od Komisji Europejskiej i tak wpłynie do Polski. Pieniądze nie trafią jednak bezpośrednio do budżetu państwa - co blokuje weto - a zostaną przelane do Banku Gospodarstwa Krajowego, a następnie ulokowane w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Przełom ws. SAFE dla Polski, KE podjęła decyzję. Minister Tuska nie krył zachwytu

- Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego. (...) Podpisanie umowy już w ten piątek! - ogłosił we wtorek decyzję KE szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Oznacza to, że już w najbliższy piątek Bruksela może wypłacić Polsce zaliczkę w wysokości około 27 miliardów złotych.

Informacja przekazana przez Kosiniaka-Kamysza natychmiast stała się gorącym tematem wśród większości polityków w naszym kraju. Jednym z ministrów rządu Donalda Tuska, który nie krył zachwytu nad ruchem KE, jest Jakub Rutnicki.

I to jest bardzo dobra informacja. Komisja Europejska zatwierdziła program SAFE dla Polski. To niemal 190 mld zł na wzmocnienie polskiej armii i bezpieczeństwa kraju. #RobimyNieGadamy

Programami, które mają skorzystać na wspomnianej pożyczce, są m.in. system obrony powietrznej SAN i polski system antydronowy Potwór z Tarnowa, przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun ze Skarżyska-Kamiennej, czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni.

Polska liczy na 120-130 mld zł z unijnego programu pożyczek na obronność SAFE - powiedział w Brukseli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz

Premier Donald Tusk podkreślił korzyści dla Polski płynące z programu SAFE

