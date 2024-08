Miliarder i jego młodziutka żona wyprawili imprezę. Przepych i bogactwo

Tuchlińska i Wojciechowski doczekali się wspólnie dwojga dzieci

Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych znanych par niechętnie jednak opowiadają o swoim związku. Patrycja Tuchlińska jest za to aktyna na Instagramie, gdzie relacjonuje różne momenty z ich bajkowego życia. Para często podróżuje, zatrzymując się w najdroższych hotelach. Jakiś czas temu przebywali w Chorwacji, wcześniej z kolei spędzali miło czas w Rumunii.