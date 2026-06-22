Rafał Brzoska udzielił wywiadu w iście sportowej scenerii - na siłowni na kanale YouTube Warszawski Koks. Podczas rozmowy prowadzący namawiali miliardera m.in. na zaangażowanie się w polską politykę. Ten jednak pozostał nieugięty. Zasygnalizował, że chce doprowadzić Polskę na szczyt, ale swoimi drogami - działaniami w biznesie.

Scena polityczna w każdym kraju jest pełna obłudy i kłamstwa. (...) Dzisiaj wszyscy karmią się konfliktem politycznym. Nie ma debaty na temat gospodarki

Konkretnie wyjaśnił, jakie argumenty przemawiają za tym, by nie wszedł do polityki. "Idealnie, gdyby to był ktoś, kto już dowiózł swoją wizję. Ja jestem jeszcze na początku drogi. To by oznaczało, że musiałbym oszukać wszystkich innych, którym obiecałem, że skupię się na budowie biznesu" - stwierdził.

A potem kontynuował: "Ja, po pierwsze, nie znoszę kłamstwa. Wielu polityków nic innego nie robi, tylko całe życie kłamie. Bardzo niewielu jest uczciwych i mówiących ciągle to samo. Po drugie, musiałbym oszukiwać ludzi i obiecywać im, że będzie tak, jakby chcieli".

Tak Brzoska podsumowuje polityków. "Niczego nie osiągnęli"

Trochę miejsca Brzoska poświęcił już konkretnie politykom z naszego rodzimego podwórka. Zgodził się z tym, że wiele osób zajmujących się polską polityką opiera swoje kariery na teorii.

"Niestety, duża część osób, które są w polityce, to są ludzie, którzy w życiu niczego nie osiągnęli albo byli skończonymi przegrywami" - stwierdził bezlitośnie.

Według niego trudno, aby przeciętna poselska pensja (wspomniano o ok. 10 tysiącach złotych) była kusząca dla ludzi biznesu i sukcesu.

"Do polityki idą tylko tacy ludzie, którzy chcą zrobić to misyjnie, nie dla tych 10 tys. zł. Ale bardzo wielu idzie dla tych 10 tys. zł, bo przy okazji jego prawa, lewa, trzecia, czwarta, pociotkowa ręka dostanie stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora, może asystentki dyrektora w jakiejś tam instytucji. Niestety, i to jest motywacja" - osądził.

Dla wielkiej grupy ludzi, niestety, celem jest władza sama w sobie

Brzoska z pomocną ręką dla Bukowieckiej i spółki

Chętniej niż w politykę Brzoska angażuje się w sport. Od kilku lat regularnie gra w golfa, ma nawet pierwsze turniejowe trofea. Poza tym jego firma finansowo wspiera polskich sportowców z Natalią Bukowiecką na czele.

W tym kontekście wielu fanów kanału Warszawski Koks było ciekawych, jak miliarder wypadnie w wyzwaniu tradycyjnie rzucanym każdemu z gości. Po rozmowie wszyscy, co do jednego, proszeni są o położenie się na ławce treningowej i podniesienie obciążonej sztangi. Notowane są konkretne wyniki.

W przypadku Rafała Brzoski tego aspektu jednak zabrakło. Po nagraniach przyznano, że temat po prostu umknął. Prowadzący zadzwonili do biznesmena i zaproponowali, by w wolnym terminie wrócił do studia i dograł brakujący motyw. Brzoska zareagował entuzjastycznie. "Poczułem się, że nie nadaję się do tego, ale fajnie, że mogę" - podsumował.





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