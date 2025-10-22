Michalczewski w dzieciństwie przeżył tragedię. Smutek koił w sporcie, zyskał światową sławę

Dariusz Michalczewski swoimi osiągnięciami zapisał się jako jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w historii. Pochodzący z Gdańska pięściarz przez 12 lat mógł szczycić się mianem niepokonanego. W jego dorobku znajdują się m.in. tytuły mistrza świata federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej. Z 50 stoczonych zawodowych walk przegrał zaledwie dwukrotnie - raz przez decyzję sędziów, a raz potyczkę zakończono przez TKO. Techniczny nokaut w walce z Francuzem Fabrice Tiozzo był jego ostatnim zawodowym pojedynkiem w karierze.

Osoba Michalczewskiego przez bardzo długi czas budziła w Polsce ogromne kontrowersje. Wszystko z powodu wyjazdu z komunistycznej Polski do Republiki Federalnej Niemiec w 1988 roku. Pięściarz otrzymał obywatelstwo niemieckie, co umożliwiło mu treningi w bokserskiej sekcji Bayeru Leverkusen i znacząco rozpędziło karierę utalentowanego Polaka. Na zawodowych ringach zadebiutował w 1991 roku - przebywając w ojczyźnie rządzonej przez komunistów tak szybki przeskok na zawodowe ringi nie byłby możliwy.

W 2002 roku po raz pierwszy wystąpił pod "polską flagą". Jak po latach wspominał w rozmowie z "Welt am Sonntag" odbiór jego osoby w ojczyźnie był dla niego bardzo bolesny. Całą nagonkę szczególnie źle zniosła matka pięściarza, dla której postanowił ponownie reprezentować Polskę.

Po ucieczce z Polski, dla Polaków byłem zdrajcą. Moja mama była z tego powodu bardzo nieszczęśliwa, bo często jej to wytykano. Nie chciałem, żeby dłużej cierpiała

Koszmar w dzieciństwie mistrza świata. Ukoić ból po stracie pomógł mu sport

W dorosłym życiu przez długi czas Michalczewski musiał znosić łatkę "zdrajcy". Niewielu jednak wie, że dzieciństwo przyszłego mistrza świata nie było usłane różami. W wieku 12 lat musiał zmierzyć się ze śmiercią ojca. Michalczewski dorastał w cieniu cierpienia swojego rodzica, który przez siedem lat zmagał się z nowotworem węzłów chłonnych.

Przed laty na łamach "Gazety Wyborczej" Michalczewski zdradził kulisy swojego dzieciństwa oraz jak duży wpływ na jego późniejsze życie wywarło surowe wychowanie ze strony ojca.

- Wychowywał nas, zabraniając - tam nie możecie, tego nie możecie, z tym nie możecie. Po szkole wracać do domu i robić lekcje. Na podwórku mogliśmy pobyć z kolegami z godzinę dziennie. Wystarczyło jednak coś zrobić, a karą był zakaz wychodzenia - opowiadał Michalczewski.

Michalczewski zapowiedział, że starał się wychowywać swoje dzieci w odmienny sposób. W jego słowach trudno jednak dostrzec żal względem rodzica. Wybija się raczej wdzięczność, Michalczewski jasno stwierdził, że wspólnie z rodzeństwem zostali "wychowywani na dobrych ludzi". Były pięściarz przytomnie zauważa, że "intensywne wychowywanie" mogło wynikać z upływającego czasu - ciężko chorego ojca w każdej chwili mogło zabraknąć. Sam Michalczewski zdradził, że za życia ojca nie miał żadnych problemów z nauką, co było rzecz jasna zasługą surowego rodzica.

Po śmierci ojca życie Michalczewskiego zmieniło się bezpowrotnie. Jak przyznawał w rozmowie z Interią, ukojenie w cierpieniu dał mu boks. Ukochanej dyscyplinie poświęcił się na tyle, że poszedł do szkoły zawodowej, by mieć więcej czasu na treningi. Były mistrz świata przyznał, że w wielu sytuacjach zmarłego ojca zastępowali mu trenerzy, wpajający swoim podopiecznym podstawowe wartości życiowe.

Dariusz Michalczewski Piotr Matusewicz East News

Dariusz Michalczewski potężnym ciosem trafił Richarda Halla - 14 września 2002 rok RAINER JENSEN/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Dariusz Michalczewski AFP