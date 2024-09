Michalczewski otwarcie mówi, że nie pracuje od 20 lat, a nadal jest milionerem. Szczere wyznanie boksera

Dariusz Michalczewski to jeden z najbardziej utytułowanych, ale także wzbudzających liczne kontrowersje polskich pięściarzy. Potrafił wydać na tygodniowy urlop ćwierć miliona złotych, a teraz otwarcie przyznał, że nawet robiąc sobie takie wakacje co kilka miesięcy nie odczuje tego na swoim koncie bankowym. W co inwestuje były bokser?