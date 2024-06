Dariusz Michalczewski to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. 56-latek od dawna jest już na sportowej emeryturze, ale dzięki temu ma o wiele więcej czasu na kontakt z fanami.

Robi to za pomocą swoich social mediów, na których jest bardzo aktywny. "Tiger" dzieli się tam swoimi licznymi przemyśleniami, w tym także tymi niekoniecznie związany ze sportem. Jego wpis na temat wygranej Donalda Tuska odbił się wszak szerokim echem w mediach. Reklama

Dariusz Michalczewski zamieścił wpis na Instagramie. Miał ku temu ważny powód

Choć swoją karierę bokserską zaczynał w Stoczniowcu Gdańsk, a później w Czarnych Słupsk, zdobywając medale mistrzostw Polski, w 1988 roku podjął decyzję o tym, by nie wracać do kraju z wyjazdu ekipy bokserskiej do RFN. Przez kolejne lata to tam rozwijał swoją karierę, która nabrała zawrotnego wręcz tempa.

Niektórzy rodacy mieli mu to za złe, ale po latach niejako "zrehabilitował się" i po przejściu na emeryturę osiadł na stałe w Polsce.

Od tamtego czasu minęło właśnie 19 lat, o czym Dariusz postanowił ostatnio przypomnieć na swoim Instagramie. Wspomina w nim wprost o tym, ile wyrzeczeń go to kosztowało i jak w życiu bywało mu czasami naprawdę ciężko. Oto co miał do przekazania swoim fanom z okazji tej ważnej dla niego rocznicy:

"Były to lata pełne wyzwań, ciężkiej pracy i niezapomnianych chwil. Każdy trening, każdy pojedynek wymagały ode mnie ogromnego poświęcenia i determinacji. W ringu dawałem z siebie wszystko, aby reprezentować Polskę i osiągać kolejne sukcesy. (...) Teraz, patrząc wstecz, czuję dumę z tego, co udało mi się osiągnąć, oraz wdzięczność za wsparcie, które otrzymywałem od moich fanów i najbliższych. Moja przygoda z boksem może się zakończyła, ale sport zawsze będzie ważną częścią mojego życia" - dodał dalej. Reklama

Wielkie poruszenie pod wpisem Michalczewskiego

Wpis Michalczewskiego, co zrozumiałe, wywołał spore poruszenie wśród internautów. Posypały się gratulacje i podziękowania od fanów, którzy byli mu wdzięczni za te wszystkie sportowe emocje, które przez lata im dostarczał.

"Darku, wielkie gratulacje za wszystkie osiągnięcia", "Najlepszy z najlepszy. On zmotywował wielu chłopaków do trenowania boksu. Szkoda, że jest teraz taka bryndza", "Dariusz Tiger Michalczewski nasz wielki Mistrz", "Darek najlepsze życzenia zdrowia i wielu lat Ciebie dla ludzi - robisz wiele dobrego i zawsze jesteś pozytywnym człowiekiem szanującym innych bez względu na ich status", "Panie Darku dużo zdrowia. Szacun, co zrobił Pan podczas swojej kariery, "Pamiętam jak razem z tatą oglądaliśmy Pana walki. Przypomniały mi się czasy dzieciństwa. Gratulacje", "Dziękuję za chwile wzruszeń i dumy", "Gratuluje osiągnięć sportowych i życzę powodzenia na sportowej emeryturze" - pisali mu wdzięczni za wszystko fani.