Michał Wiśniewski rozstał się z nią przez dzieci. Przeżyli ze sobą siedem lat

Pola Wiśniewska była piątą żoną lidera grupy "Ich Troje". 53-latek doczekał się ze swoimi wszystkimi małżonkami łącznie sześciorga pociech. Wychowywał również wspólnie ze swoimi ukochanymi dzieci z ich poprzednich związków. Jego najmłodsza córka, Noëla Cloé, urodziła się w 2023 roku.

Michał Wiśniewski rozwodzi się po raz piąty

"Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz" - ogłosił Michał Wiśniewski w mediach społecznościowych. Niedługo później oświadczenie w tej sprawie wydała również Pola Wiśniewska, która potwierdziła, że to koniec ich małżeństwa.

Dla Wiśniewskiego będzie to oznaczać piąty rozwód. Wcześniej rozchodził się z Magdą Femme, Martą "Mandaryną" Mandrykiewicz, Anną Świątczak oraz Dominiką Tajner, która dziś ma o nim i jemu do powiedzenia wiele ciepłych słów. Niedawno ujawniła również, jaki był powód rozpadu ich małżeństwa. Poszło o... dzieci.

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski przeżyli ze sobą siedem lat

Tajner i Wiśniewski wzięli ślub niemal dokładnie rok po rozwodzie lidera "Ich Troje" z jego poprzednią małżonką i matką dwojga z jego dzieci, Anną Świątczak. Powiedzieli sobie "tak" 30 czerwca 2012 roku. Wtedy Dominika Tajner znana była przede wszystkim jako córka Apoloniusza Tajnera, później zaczęła sama pracować na swoje nazwisko i dziś marzy jej się występ na gali MMA.

Małżonkowie byli ze sobą przez siedem lat. W tym czasie opiekowali się czworgiem dzieci Wiśniewskiego z poprzednich małżeństw oraz synem Tajner z poprzedniego związku. Dzieci było wówczas pięcioro i wydawało się, że z taką gromadką państwo Wiśniewscy będą zupełnie szczęśliwi.

Jak grom z jasnego nieba gruchnęła w 2019 roku wieść o tym, że para jednak się rozwodzi. Dopiero po latach wyszło na jaw, jaki był powód rozstania. Tajner ujawniła go w rozmowie z JastrząbPost w 2025 roku.

Ja jak byłam w małżeństwie z Michałem, on miał czwórkę swoich dzieci, ja miałam swoje dziecko, czyli była ich piątka. To jest naprawdę duża odpowiedzialność. Dzieci trzeba wychować, trzeba wykształcić, trzeba poświęcić czas, trzeba im tę miłość dać, żeby też później były szczęśliwe. U nas też trochę ten rozpad małżeństwa może z tego wynikał, że Michał chciał mieć dziecko, a ja uważałam, że mamy ich dużo

Po narodzinach dwojga dzieci ze związku z Polą Wiśniewską, wokalista poinformował, że zdecydował się na wazektomię. Jak sam stwierdził, "ma wspaniałe dzieci i musi o nie zadbać". Dziś też ma dobre relacje z Dominiką Tajner, która postanowiła wspierać go po rozstaniu z jego piątą żoną. Sama celebrytka rozstała się kilka miesięcy temu z bokserem Mariuszem Wachem, z którym była zaręczona.

