Michał Piróg ostro o zamieszaniu wokół Babiarza. "Ludzie dziś bulwersują się wszystkim"

Michał Piróg jasno o sytuacji z Babiarzem. "G*wnoburza"

"Nie słyszałem tego dokładnie, gdzieś mi się obiło o uszy, bo zadał mi ktoś to pytanie. Nie wiem, mnie "Imagine" nie kojarzy się z komuną, ale może. Czy to kogoś wzburzyło? Naprawdę będziemy się czuli wzburzeni, bo ktoś powiedział, że może się piosenka "Imagine" Johna Lennona kojarzyć z komuną? Na mnie to nie robi wrażenia, że komuś tak się skojarzyło. Tak, jak komuś się kojarzy, nie wiem, suknia z kapturem z ubraniem Matki Boskiej. (...) Ludzie się bulwersują już dzisiaj wszystkim. Bez przesady " - mówił Michał Piróg w rozmowie z JastrząbPost.

Michał Piróg odniósł się do wolności dziennikarskiej

"Nie wiem, na ile dzisiaj dziennikarze mogą mówić to, co chcą, a na ile to, co powinni. Nie wiem, jakie są wymogi tego, co się mówi na wizji i czy dziennikarz jest na wizji po to, żeby wypowiadać swoje przekonania polityczno-światopoglądowe? Jeśli nie, to pewnie z tego jest jakaś afera, ktoś wyciągnął konsekwencje. Jeśli może, to przecież możesz mówić co uważasz. Świat równy dla wszystkich, tak?" - przekonywał Piróg.