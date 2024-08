Miało być tak pięknie, a tu takie słowa. Cios w stronę Małysza

Adam Małysz zadebiutował jako prezenter DDTVN

Wówczas znalazł sobie inne sportowe zajęcie w postaci rajdów samochodowych , aż przyszedł czas na pracę "biurową" - od 2022 roku jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, które to stanowisko objął po swoim byłym trenerze, Apoloniuszu Tajnerze.

Okazuje się, że Adam Małysz żadnej pracy się nie boi, gdyż właśnie spełnia się zawodowo jako prezenter ! I to od razu programu na żywo, który z pewnością jest najbardziej wymagającym formatem ze wszystkich możliwych.

Były skoczek ma za sobą już debiut. Jak mu więc poszło? Okazuje się, że choć on sam jest z siebie całkiem zadowolony , a większość widzów podziela jego entuzjazm, to znaleźli się też tacy, którzy woleliby, żeby się skupił na sporcie.

Tak ocenili debiut Małysza internauci

Adam Małysz po zakończeniu odcinka w krótkim wywiadzie z reporterką "DDTVN" przyznał, że w momencie gdy program się rozpoczął, czuł ogromny stres. Na szczęście emocje szybko zaczęły się normować. "Myślałem, że mi serce wyskoczy" - przyznał. "Ciężko było na samym początku, ale później atmosfera była bardzo fajna, więc mocno się wyluzowałem i już tego stresu nie było tak czuć" - dodał, zdradzając też, że prawie wcale się nie wyspał przed przyjściem do studia.

Już po zakończeniu programu stwierdził również, że... myślał, że będzie trudniej. Wygląda więc na to, że bardzo mu się spodobała nowa tymczasowa rola.

A co na temat jego debiutu sądzą internauci i widzowie? Okazuje się, że choć większość komentarzy jest pozytywna i Adam Małysz mógł przeczytać na swój temat wiele komplementów, to znaleźli się też tacy, którzy jednak wolą oglądać profesjonalnych prezenterów.

"Wszystko rozumiem, że mistrz, ale mistrz w swoim fachu. Człowiek, który ma problemy z poprawną polszczyzną, to nie najlepiej na taką rolę. Mam nadzieję, że to jaka jednorazowa akcja", "Wspaniały sportowiec, ale nie jest to prezenter" - zarzucają mu malkontenci.