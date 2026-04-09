Miała stanąć na ślubnym kobiercu z Milikiem. Wkrótce zostanie mamą

Jessica Ziółek przez wiele lat była związana z Arkadiuszem Milikiem. Ich relacja trwała blisko dekadę i przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w świecie sportu i mediów społecznościowych. Zakochani snuli nawet plany o wspólnej przyszłości i ślubie, jednak ostatecznie ich drogi się rozeszły. Choć decyzja o rozstaniu nie była łatwa, oboje uznali, że nie jest im pisane dalsze wspólne życie i postanowili skupić się na własnych ścieżkach.

Po zakończeniu tego długoletniego związku każde z nich ułożyło sobie życie na nowo. Arkadiusz Milik związał się z Agatą Sieramską, z którą dziś tworzy szczęśliwy związek. Z kolei Jessica Ziółek odnalazła miłość u boku młodszego o kilka lat bramkarza Miłosza Mleczki. Ich relacja rozwijała się stopniowo, z czasem jednak ich uczucie zaczęło się umacniać, a influencerka chętnie dzieliła się w sieci wspólnymi chwilami.

Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko wkrótce powitają na świecie pierwszego potomka. WAG pokazała ciążowy brzuszek w mediach społecznościowych

Dziś ich związek wchodzi w zupełnie nowy etap - zakochani pochwalili się, że zostaną rodzicami. Radosną nowinę influencerka i piłkarz przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, pisząc, że to "najcichszy sekret i jednocześnie najgłośniejsze szczęście", zapowiadając, że już wkrótce ktoś nazwie ich mamą i tatą.

Niedługo później podzieliła się kolejnym wpisem, publikując zdjęcie, na którym wyraźnie podkreśliła powiększający się ciążowy brzuszek. "Pod sercem noszę mały, wielki cud. I nie potrafię opisać, ile szczęścia mieści się w tym jednym zdaniu. Czasem warto na chwilę zniknąć, wyciszyć się… żeby później wrócić z najpiękniejszą wiadomością" - napisała podekscytowana WAG klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko

Jessica Ziółek

Jessica Ziółek, 2018 rok

