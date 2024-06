Córka Jana Tomaszewskiego była już wtedy na zwolnieniu lekarskim, bowiem lada moment na świat miało przyjść jej drugie dziecko. To jednak nie uchroniło jej przed utratą pracy w stacji.

Fani zaczęli się o nią martwić, dopytując o samopoczucie po tym, co ją spotkało. Małgorzata nie chciała jednak za wiele komentować, postanowiła skupić się wyłącznie na życiu rodzinnym.

Pytają, kto jest ojcem dziecka Tomaszewskiej

Teraz wszyscy zastanawiają się, kim jest ojciec jej kolejnego dziecka. Pojawiły się nawet plotki, że to jej kolega z "Pytania na śniadanie", ale Aleksander Sikora zdementował te rewelacje.

"Z Małgosią są w związku od dwóch lat. Dwa poprzednie, nieudane małżeństwa nauczyły ją by chronić prywatność. Nigdy z nim nie pojawiała się publicznie i tak ma zostać. To jest dla nich najlepsze" - zdradziła jakiś czas temu.

Tomaszewska pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym

W miniony weekend, na Instagramie pochwaliła się zdjęciem, na którym uwagę zwracał przede wszystkim pierścionek. Szybko się okazało, że to faktycznie ten zaręczynowy. Do oświadczyn miało dojść w Dubaju, gdzie od lat mieszka mama Małgorzaty.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Enzuś mnie rozczulił bardziej niż kiedykolwiek, bo jak zobaczył pierścionek, to powiedział, że nie wie, czy go będzie na podobny stać, bo on sobie odłożył już dużo pieniążków i też chce kupić mamusi piękny pierścionek" - powiedziała "Super Expressowi" Małgorzata Tomaszewska.