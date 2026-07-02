Metamorfoza Żyły, tak teraz wygląda. Partnerka komentuje, a to nie koniec

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Piotr Żyła pochwalił się fanom dwiema nowościami. Po pierwsze, zmianą fryzury. Okazuje się, że skoczek narciarski zafarbował się na jasny blond. Po drugie, jego garaż wzbogacił się o nową czerwoną maszynę.

"Nowa fryzurka jest, to teraz czas na nowe autko. Trzeba poczóć wiatr we włosach" [pisownia oryginalna] - opisał "Wewiór", publikując swoje zdjęcie obok świeżo nabytego samochodu.

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"Ale fura, Piter wymiata", "Fajne cabrio, Piotrusiu", "Ale bestia. Autko też niczego sobie" - komentuje jedna część internautów. Druga zwraca uwagę na... błąd ortograficzny Żyły. "Może bardziej poczuć?", "Piter abyś poczuł lepiej niż poczułeś ortografię", "Poczuć piszemy przez 'u' otwarte" - pouczają skoczka.

Nie zabrakło też komentarza od wieloletniej partnerki Piotra Żyły, Marceliny Ziętek. I ona zachowała trochę humoru. "Do domu" - zakomenderowała.

Piotr Żyła jasno ws. ślubu z Marceliną Ziętek

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są parą od dobrych kilku lat. Mieszkają razem w Ustroniu, skąd pochodzi skoczek. Ich związek jest trwały, lecz - jak wyznał niegdyś sam sportowiec - na razie raczej nie planują ślubu.

"Dobrze nam się żyje tak, jak jest. Fajnie się dogadujemy, żyjemy sobie razem już dosyć sporo. Nie widzę takiej potrzeby, żeby finalizować. Jeżeli faktycznie coś takiego miałoby być, to raczej skromnie i na własnych zasadach" - mówił w Dzień dobry TVN.

Raz na jakiś czas chwalą się wspólnymi zdjęciami w sieci. Przed miesiącem poinformowali fanów o wypadzie do Warszawy na mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. "Dużo sportu, dużo sztuki, dużo przyjemności" - opisywała to doświadczenie Ziętek.

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W tej części roku Piotr ma więcej luzu, wszak do sezonu zimowego i nowej edycji Pucharu Świata jeszcze daleko. Nie oznacza to jednak zupełnego wolnego od treningów. W czerwcu razem z kadrą szkolił się na obiekcie w Hinterzarten.

To część przygotowań do zbliżającego się Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Konkurs zainaugurowany zostanie w weekend 8-9 sierpnia w Courchevel. Potem na mapie zawodów są Wisła (15-16 sierpnia), Rasnov (12-13 września), Hinzenbach (17-18 października) oraz Klingenthal (25-26 października).





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