Metamorfoza Jakuba Rzeźniczaka. Nie do wiary, ile pieniędzy wydał

Jakub Rzeźniczak to postać doskonale znana fanom sportu. Jedni kojarzą go ze względu na osiągnięcia na piłkarskim boisku, inni natomiast poznali go w momencie, gdy zdecydował się on na debiut w mieszanych sztukach walki. Media w całym kraju od dłuższego już czasu rozpisują się na temat 38-latka także ze względu na jego życie prywatne. Były reprezentant Polski w piłce nożnej przez długi czas szukał bowiem tej jedynej i ma za sobą kilka nieudanym związków. Ostatecznie udało mu się jednak ułożyć sobie życie u boku Pauliny Nowickiej, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2022 roku.

Reklama