Mentzen wypalił wprost ws. mundialu. Temu kraju nigdy nie będzie kibicował

Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie. W jej trakcie nie obyło się bez sensacji, jak np. remis Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga czy podział punktów w meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka.

Część kibiców ma już jednak swoich faworytów do zwycięstwa w turnieju, a w ostatnim czasie prośbę o wskazanie triumfatora otrzymał także współprzewodniczący ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen.

Mentzen dostał pytanie o mundial. Niemcy nie będą zachwyceni

Były kandydat na urząd prezydenta Polski pojawił się na spotkaniu z wyborcami w Zamościu, gdzie został zapytany przez pewnego mężczyznę o powyższą kwestię. 34-latek nie krył się i wskazał, że zawsze kibicuje... Polsce. Nasza reprezentacja nie pojechała natomiast na mundial, więc Mentzen podzielił się także z kibicami kluczem, który pomaga mu w wyborze innych reprezentacji.

- Jeżeli chodzi o to, komu kibicuję, to ja tutaj nie będę oryginalny i tak jak chyba kiedyś powiedział Marian Piłka, jeżeli dobrze pamiętam, no należy w pierwszej kolejności kibicować Polakom. Polaków nie ma, wtedy krajom katolickim, następnie chrześcijańskim i preferujemy prawosławnych nad protestantów, następnie monoteistom, a dopiero na samym końcu każdemu, byle nie Niemcom - powiedział polityk.

Okazuje się, że motywacją, która wyznacza sympatie kibicowskie Mentzena, jest wiara. Podczas absencji Polaków na mistrzostwach świata mężczyzna wspiera kolejno kraje katolickie, dopiero później kieruje się chrześcijaństwem lub monoteizmem. 34-latek złożył też jasną deklarację dotyczącą naszych zachodnich sąsiadów - Niemców - o których mówi, że kibicuje każdemu, tylko nie im.

Reprezentacja Niemiec w pierwszym meczu na MŚ poradziła sobie jednak niezwykle dobrze. Kadra prowadzona przez Juliana Nagelsmanna rozgromiła Curacao aż 7:1, czym postawiła odważny krok w kierunku awansu z grupy E.

Sławomir Mentzen, 10.09.2025 r. Adam Burakowski East News

Estadio Azteca - legendarny stadion, na którym zostanie rozegrany mecz otwarcia mundialu 2026 EYEPIX AFP

Siedziba FIFA w Zurychu Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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