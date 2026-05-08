Mentzen wbił szpilę Gortatowi. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Marcin Gortat to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Pochodzący z Łodzi koszykarz jako jeden z nielicznych reprezentantów naszego kraju miał okazję rywalizować w lidze NBA, a nawet awansował do jej finałów. Choć karierę sportową zakończył już ładnych parę lat temu, wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony kibiców i dziennikarzy.

"The Polish Hammer" aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nowinkami życia prywatnego, a także komentuje bieżące wydarzenia dotyczące między innymi polityki w naszym kraju. Nie inaczej było i tym razem.

Ostra wymiana zdań Marcina Gortata i Sławomira Mentzena. Poszło o gen. Wiesława Kukułę

Podczas niedawnego spotkania z wyborcami w Elblągu Sławomir Mentzen poruszył temat polskiej armii i nie szczędził krytycznych słów pod adresem gen. Wiesława Kukuły. "Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. (...) Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 mln zł do tych dronów ze sklejki wysyłanych tutaj ze wschodniej granicy" - oburzył się polityk, nawiązując do wypowiedzi generała z ubiegłego roku.

Wobec słów Mentzena obojętnie nie potrafił przejść Marcin Gortat, który stanął w obronie gen. Kukuły, przy okazji decydując się na uszczypliwy komentarz pod adresem przedstawiciela Konfederacji. "Czapki z głów dla pana generała. Bardzo błędna i bardzo szkodliwa wypowiedź na temat generała od ludzi, którzy pewnie przewrotu w przód nie umieją zrobić" - stwierdził były gracz NBA.

Na odpowiedź Mentzena nie trzeba było czekać. Poseł Konfederacji postanowił wbić szpileczkę Gortatowi i zadał mu pytanie, które były koszykarz usłyszał już wcześniej w podcaście "WojewódzkiKędzierski" i miał wówczas problem z udzieleniem odpowiedzi. "A wiesz już ile to jest 7 razy 9?" - dopytywał polityk.

Gortat z reakcją nie zwlekał długo i błyskawicznie "odbił piłeczkę". "Na pewno nie tyle, ile zlikwidowanie całego VAT-u z budżetu naszego kraju najlepszy matematyku" - oznajmił z przekąsem.

Marcin Gortat

Sławomir Mentzen

Wiesław Kukuła - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

