Media: Takie wykształcenie ma Piotr Żyła. Kto by pomyślał!

Piotr Żyła, czyli ponad 17 lat kariery

Swoim usposobieniem i wypowiedziami Piotr Żyła sprawia, że fani skoków narciarskich zawsze mają uśmiechy na twarzach. Nawet w momentach, gdy polskim skoczkom nie idzie tak dobrze, jak sobie to planowali. Nie wszyscy jednak wiedzą, że kariera Piotrka w pucharze świata w skokach narciarskich trwa już ponad 17 lat ! W styczniu była rocznica jego pierwszego startu w zawodach pod egidą FIS. Debiut okrasił również zdobyciem pierwszym punktów w klasyfikacji generalnej, gdy zajął 19. miejsce w zawodach rozgrywanych w japońskim Sapporo 16 stycznia 2006 roku.

W tym samym roku Piotr Żyła poślubił swoją wybrankę — Justynę Lazar , kuzynkę Adam Małysza. Para doczekała się dwójki dzieci : Jakuba (ur. 2007) oraz Karoliny (ur. 2012). Nic nie zwiastowało problemów w ich związku, aż do 2018 roku. Wtedy cała Polska była świadkiem medialnej batalii między Justyną i Piotrem, która zakończyła się głośnym rozwodem.

Piotr Żyła w czerwcu 2021 roku oficjalnie oświadczył, że spotyka się z 11 lat młodszą aktorką Marceliną Ziętek . Był to dla Żyły kolejny dobry rok, gdyż kilka miesięcy przed ogłoszeniem nowego związku zwyciężył w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie na skoczni normalnej.

Wykształcenie Piotra Żyły. Czy skoczek skończył studia?

Zgodnie z doniesieniami medialnymi skoczek jest teraz absolwentem tej samej uczelni co Robert Lewandowski czy Anita Włodarczyk, czyli Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie .

Jak w przypadku wielu wybitnych sportowców, również temat pracy licencjackiej Piotra Żyły pokrywał się z jego działalnością zawodową. Brzmiał on " Pewność siebie sportowca na przykładzie reprezentacji Polski kadry A w skokach narciarskich ", więc zdecydowanie skoczek z Cieszyna wiedział, o czym pisze.

Czy to będzie ostatni etap edukacji Żyły? Jeśli wierzyć doniesieniom "Super Expressu" to nie. Reprezentant Polski ma w planach kontynuowanie nauki w celu zdobycia tytułu magistra. Wszystkim jego kibicom pozostaje trzymać kciuki, by w tej dziedzinie szło mu tak dobrze, jak na skoczni narciarskiej.