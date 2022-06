Minęły lata, odkąd Alina Kabajewa święciła ogromne sportowe sukcesy na arenie międzynarodowej. Jest wielkokrotną mistrzynią Europy i świata w gimnastyce artystycznej, ma też na koncie dwa medale olimpijskie: złoto i brąz (Ateny 2004, Sydney 2000). Mimo że nie prowadzi już kariery gimnastyczki, w Rosji uznawana jest za jeden z symboli i legendę tamtejszego sportu.

Gdy zajęła się polityką, zbliżyła się do... Władimira Putina. Media zaczęły spekulować o związku tych dwojga. I choć sami zainteresowani nigdy nie potwierdzili oficjalnie, że są razem, mało kto ma co do tego wątpliwości. Z tego względu do kobiety przylgnęła łatka "kochanki Putina". I to mimo wiarygodnych doniesień opozycjonisty Aleksieja Nawalnego o ślubie byłej sportsmenki i prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Reklama

Mówi się, że doczekali się oni kilkorga dzieci. Co więcej, podobno w drodze jest następne . Putin miał przyjąć tę wiadomość bardzo negatywnie . "Relacje prezydenta z Aliną Kabajewą trudno ostatnio nazwać idealnymi, i to pomimo ostatnich wieści o ciąży Aliny. Putin najwyraźniej nie był przygotowany do ponownego zostania ojcem, a nieplanowana ciąża Kabajewej bardziej go zafrapowała, niż ucieszyła" - cytował wpis domniemanego byłego generała zagranicznych służb specjalnych "The Mirror".

Teraz to samo źródło spieszy z kolejnymi rewelacjami.

Media: Putin i Kabajewa ukrywają przed światem synów. Znane są szczegóły

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Macron rozmawia z Putinem, może dlatego taka decyzja. Wideo INTERIA.TV

"Il Tiempo": Putin poprosił Kabajewą, by usunęła ciążę. Nie chce mieć więcej dzieci przez swoją chorobę

Dziennikarze "Il Tiempo" dotarli do nowego wpisu na Telegramie byłego agenta przedstawiającego się jako Wiktor Michajłowicz. Wedle jego informacji sytuacja między Kabajewą a Putinem zmieniła się na jeszcze gorsze. Na swoim profilu "Generall Svr" wyjawił, że dochodzi do częstych kłótni rodzinnych. Ich powodem ma być ciąża byłej sportsmenki. Prezydent Rosji miał poprosić swoją partnerkę o dokonanie aborcji.

Źródło przekonuje, że zna powody niechęci polityka. Chodzi o jego poważne problemy zdrowotne. Według włoskiego dziennika "Il Messaggiero" Putin zmaga się z rakiem trzustki i odbył pilną operację. Z informacji brytyjskiej prasy wynika natomiast, że w maju poddany był zabiegowi odciągnięciu zbierającego się w jamie brzusznej płynu.

Putin twierdzi, że ma już dość dzieci i że nie chce mieć dzieci, których nigdy nie będzie mógł zobaczyć, ponieważ jest poważnie chory i nie wie, ile czasu mu pozostało - "Il Tiempo" cytuje wpis na profilu "Generall Svr".

Michajłowicz dodał, że Alina Kabajewa nie przyjęła prośby partnera i "nalega na urodzenie dziecka". Dodaje, że była gimnastyczka i rosyjski prezydent "prawie ze sobą nie rozmawiają, a jeśli już to robią, wybuchają awantury". "Pracownicy i strażnicy obserwują rozwój wydarzeń, jakby oglądali wciągający serial telewizyjny, omawiając swoje sympatie i opowiadając się po jednej lub drugiej ze stron" - zdradza.

Alina Kabajewa w końcu się doigrała. UE szykuje potężny cios w nią i Cyryla

Zdjęcie Władimir Putin i Alina Kabajewa, 2004 rok / ITAR-TASS / East News

Zdjęcie Władimir Putin i Alina Kabajewa, 2001 rok / SERGEI CHIRIKOV / East News