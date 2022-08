W czerwcu pojawiła się informacja o rozstaniu pary, która była ze sobą blisko 11 lat. Dwójka poznała się w 2010 roku, w czasie nagrywania teledysku do słynnej piosenki "Waka Waka", który był motywem przewodnim mundialu w RPA. Mają razem dwóch synów, Milana i Sashę.

Według informacji "The Mirror", w ostatnim czasie Pique miał zacząć się spotykać z Clarą Chią Marti, 23-letnią studentką PR-u, pracującą dla firmy Kosmos, której właścicielem jest właśnie 35-latek.

Co nie powinno dziwić, poznali się w czasie jednego z firmowych wydarzeń. Kosmos to grupa, która w 2018 roku podpisała wartą 3 miliardy dolarów umowę z Międzynarodową Federacją Tenisa, co pozwoliło jej przejąć prawa do rozgrywek Pucharu Davisa.

Gerard Pique znalazł pocieszenie po Shakirze. Kim jest jego nowa partnerka?

Zdaniem gazety, para ma spotykać się już od dłuższego czasu, jednak wolała trzymać to w tajemnicy, z uwagi na rozgłos spowodowany rozwodem Pique i Shakiry. Jedno ze źródeł "The Sun" miało poinformować gazetę, że "oni sami mówili bardzo mało na temat swojej relacji, ale wszyscy z ich otoczenia doskonale wiedzieli co się dzieje".

Gazeta podaje także, że najbliższe otoczenie tej dwójki miało zajmować się tym, by informacje o ich relacji nie przedostały się do informacji publicznej. Używano do tego różnych zagrywek, jak chociażby wyczyszczenie social mediów studentki, by ewentualni ciekawscy nie byli w stanie znaleźć jej zdjęć.

To wszystko miało sprawić, że przyjaciele Pique zaczęli odczuwać, że piłkarz traktuje relację naprawdę poważnie.

Powodem rozstania pary miało być przyłapanie piłkarza na zdradzie przez małżonkę, która momentalnie wyrzuciła go za to z domu. Hiszpańskie media szybko podłapały temat, produkując masę plotek. Chyba najbardziej absurdalną z nich była ta mówiąca, że kobietą, z którą zdradzał Shakirę Pique, była... matka Gaviego, 18-letniego piłkarza Barcelony.

Sama piosenkarka postanowiła odnieść się do tych wydarzeń w swojej twórczości, w piosence "Te Felicito" poświęcając kilka linijek swojej relacji z Pique.

Gerard Pique / AFP

Shakira / AFP

Shakira i Gerard Pique / AFP