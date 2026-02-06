Media: Piesiewicz nie miał zamiaru dłużej czekać. Zapadła decyzja ws. igrzysk
Radosław Piesiewicz w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego wysłał oficjalny list do MKOl, donosi portal "Sport.pl". Tym samym wypełniono ostatni warunek przystąpienia Polski do rywalizacji o organizację letnich igrzysk olimpijskich.
Od wielu lat w Polsce regularnie powraca temat starań o organizację igrzysk olimpijskich. Pomysł ten pojawiał się w debacie publicznej przy okazji kolejnych rządów i dużych wydarzeń sportowych, jednak przez długi czas pozostawał jedynie w sferze deklaracji. Brakowało formalnych kroków, które pozwoliłyby realnie rozpocząć procedurę ubiegania się o jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie.
Media: Polski Komitet Olimpijski wysłał list do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ws. organizacji igrzysk
Przełomem okazały się doniesienia o liście wysłanym przez Polski Komitet Olimpijski do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, do których dotrzeć miał "Sport.pl". "Dear Madam President" - tak zaczyna się pismo skierowane do Kirsty Coventry, stojącej na czele MKOl. W dokumencie PKOl deklaruje zainteresowanie organizacją letnich i zimowych igrzysk młodzieży oraz letnich igrzysk olimpijskich. Pod listem podpisali się prezes PKOl Radosław Piesiewicz oraz wiceprezes Tomasz Chamera. Tym samym Polska oficjalnie przystąpiła do wyścigu o igrzyska w latach 2036, 2040 lub 2044.
Wysłanie listu było warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury. PKOl zwlekał z formalnym zgłoszeniem, ostatecznie jednak list został wysłany 26 stycznia. To otworzyło drogę do dalszych rozmów. W sobotę prezydent Karol Nawrocki spotka się z Kirsty Coventry w Mediolanie, a w połowie lutego odbędzie się robocze spotkanie polskich działaczy z przedstawicielami MKOl. Ten etap, określany jako dialog wstępny, ma zadecydować o kolejnych krokach. Wybór organizatora igrzysk 2036 nastąpi w 2028 roku, choć MKOl może wskazać gospodarzy dwóch edycji jednocześnie. Badania CBOS z 2024 roku pokazują, że pomysł igrzysk w Polsce popiera 45 procent respondentów, a przeciw jest 41 procent, co dowodzi, że temat budzi duże emocje.