Od wielu lat w Polsce regularnie powraca temat starań o organizację igrzysk olimpijskich. Pomysł ten pojawiał się w debacie publicznej przy okazji kolejnych rządów i dużych wydarzeń sportowych, jednak przez długi czas pozostawał jedynie w sferze deklaracji. Brakowało formalnych kroków, które pozwoliłyby realnie rozpocząć procedurę ubiegania się o jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie.

Media: Polski Komitet Olimpijski wysłał list do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ws. organizacji igrzysk

Przełomem okazały się doniesienia o liście wysłanym przez Polski Komitet Olimpijski do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, do których dotrzeć miał "Sport.pl". "Dear Madam President" - tak zaczyna się pismo skierowane do Kirsty Coventry, stojącej na czele MKOl. W dokumencie PKOl deklaruje zainteresowanie organizacją letnich i zimowych igrzysk młodzieży oraz letnich igrzysk olimpijskich. Pod listem podpisali się prezes PKOl Radosław Piesiewicz oraz wiceprezes Tomasz Chamera. Tym samym Polska oficjalnie przystąpiła do wyścigu o igrzyska w latach 2036, 2040 lub 2044.

Wysłanie listu było warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury. PKOl zwlekał z formalnym zgłoszeniem, ostatecznie jednak list został wysłany 26 stycznia. To otworzyło drogę do dalszych rozmów. W sobotę prezydent Karol Nawrocki spotka się z Kirsty Coventry w Mediolanie, a w połowie lutego odbędzie się robocze spotkanie polskich działaczy z przedstawicielami MKOl. Ten etap, określany jako dialog wstępny, ma zadecydować o kolejnych krokach. Wybór organizatora igrzysk 2036 nastąpi w 2028 roku, choć MKOl może wskazać gospodarzy dwóch edycji jednocześnie. Badania CBOS z 2024 roku pokazują, że pomysł igrzysk w Polsce popiera 45 procent respondentów, a przeciw jest 41 procent, co dowodzi, że temat budzi duże emocje.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz Piotr Nowak PAP

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Jastrzebowski East News

Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl AFP

