Anna Lewandowska już wkrótce opuści Europę i wraz z córkami dołączy do Roberta w Ameryce Północnej, gdzie kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski występował będzie w barwach Chicago Fire w Major League Soccer. Nie jest tajemnicą, że w najbliższym czasie wiele zmieni się w życiu zawodowym nie tylko Lewandowskiego, ale również jego małżonki. Pobyt w USA może bowiem być dla niej szansą na ekspansję biznesów i umocnienie swojej marki.

Jak donosi portal Pudelek, w związku z nadchodzącymi zmianami trenerka fitness zaczęła rozważać zatrudnienie ekspertki do spraw PR. Wybór miał paść na Katarzynę Borkowską, a więc znaną w branży agentkę PR, która na swoim koncie ma współprace z wieloma polskimi markami. Wybór ten wydaje się przemyślany, biorąc pod uwagę fakt, że panie przyjaźnią się od wielu lat i ostatnio bawiły się razem na koncercie Bad Bunny'ego na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

"Kasia ma jej doradzać PR-owo. Trwają rozmowy, ale niewykluczone, że jeśli się dogadają, to będzie to tzw. "cicha" współpraca, bez wielkich medialnych ogłoszeń" - przekazał "Pudelkowi" anonimowy informator.

Borkowska prywatnie związana jest ze znanym dziennikarzem radia Eska, Krzysztofem "Jankesem" Jankowskim. Para wspierała Lewandowskich w 2022 roku, kiedy kapitan "Biało-Czerwonych" po wielu latach gry w Niemczech zdecydował się na odejście z Bayernu Monachium i transfer do FC Barcelona.

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Na przestrzeni kolejnych tygodni sporo zmieni się w życiu Anny i Roberta Lewandowskich. Po zakończeniu współpracy z FC Barcelona stało się jasne, że kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w kolejnym sezonie występował będzie w barwach amerykańskiego Chicago Fire. Dla jego małżonki i córek oznacza to nie tylko zmianę miejsca zamieszkania, ale też nowe wyzwania i wyjście ze strefy komfortu.

Nic więc dziwnego, że jeszcze przed wyjazdem "Lewego" do Stanów Zjednoczonych Anna zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym nie miała zamiaru idealizować sytuacji i wprost napisała, że jest przerażona na myśl o zmianach, jakie czekają jej rodzinę.

"Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. (...) Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy" - wyznała wówczas.

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Anna Lewandowska ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP





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