W Nowym Jorku zorganizowano charytatywne wydarzenie pod hasłem " Tenis Gra dla Ukrainy ", w którym udział wzięli m.in. Iga Świątek i Rafael Nadal . "Iga jest dla mnie inspiracją. Jest taka naturalna i skromna. To była dla mnie ogromna przyjemność grać obok niej na korcie. Mieliśmy dobrą zabawę w szczytnym celu" - zachwycał się Polką legendarny tenisista .

On i 21-latka przygotowują się właśnie do gry w ostatnim w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym US Open. Start zawodów zaplanowano na 29 sierpnia.