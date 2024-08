Lekkoatleci walczący o medale olimpijskie na Stade de France dostarczają nam wielu emocji. Jeszcze kilka dni temu media mocno rozpisywały się o reprezentantce Cypru, Elenie Kulichenko , której intymne zdjęcia wyciekły do Internetu na krótko przed rozpoczęciem XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Pochodził miały one z konta na portalu dla dorosłych , który sportsmenka miała założyć w ubiegłym roku.

Co ciekawe, specjalizująca się w skoku wzwyż zawodniczka zarzekała się, że takowego konta nie posiada, a zdjęcia te zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. 22-latka jednak nie zgłosiła tej sprawy na policję, przez co internauci zaczęli przypuszczać, że profil na tym portalu musi jednak należeć do Kulichenko, jednak ta nie chce się do niego przyznać.