Medalistka mistrzostw świata skradła serce Damiana Żurka. Zaręczyli się kilka lat temu

Damian Żurek rywalizację na 1000 m mężczyzn zakończył tuż za podium, a teraz powalczy o złoto na swoim koronnym dystansie 500 metrów. 26-letniego panczenistę we Włoszech wspiera jego ukochana, Karolina Bosiek. 25-latka także reprezentuje nasz kraj na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Dwójka sportowców ubranych w profesjonalne stroje do łyżwiarstwa szybkiego pozuje razem na torze, a drugi plan przedstawia jednego z nich wyrażającego radość po zawodach. Widoczne emblematy sponsorów i polska flaga na stroju.
Karolina Bosiek i Damian ŻurekInstagram/karolinabosiek, Andre Weening/Orange Pictures/Shutterstock/Rex FeaturesEast News
Z pewnością nie takiego początku rywalizacji na 25. Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo spodziewał się Damian Żurek. Polski panczenista o włos znalazł się na podium w rywalizacji na dystansie 1000 metrów mężczyzn, a do podium zabrakło mu zaledwie 0,07 sekundy. 26-latek musiał więc obejść się smakiem i nastawić się na walkę o medale na swoim koronnym dystansie 500 metrów. Podczas rywalizacji we Włoszech za młodego sportowca kciuki bez wątpienia trzyma jego narzeczona Karolina. 

Damian Żurek i Karolina Bosiek. "Power couple" polskiego łyżwiarstwa szybkiego

Nie jest tajemnicą, że Damiana Żurka i jego wybrankę, Karolinę Bosiek, połączyła miłość do sportu. 25-latka także jest bowiem panczenistką, a na swoim koncie ma występ m.in. na XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie była najmłodszą przedstawicielką naszego kraju. 

Mimo młodego wieku panczenistka na swoim koncie ma już jednak naprawdę imponujące osiągnięcia, w tym m.in. medale mistrzostw świata na dystansach. W 2024 roku w Calgary sięgnęła po brąz w sprincie drużynowym, a sukces ten powtórzyła rok później w Hamar.

W 2023 roku podczas wspólnych wakacji na Malediwach Damian Żurek zdecydował się wręczyć swojej partnerce pierścionek zaręczynowy. Karolina długo nie czekała z odpowiedzią i przyjęła oświadczyny, o czym zakochani poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Powiedziała TAK" - ogłosili wówczas świeżo upieczeni narzeczeni.

Karolina Bosiek także pojechała na igrzyska do Włoch, na dystansie 1000 m kobiet zajęła jednak dopiero 22. miejsce. "Niedosyt jest bardzo duży. Na pewno stać mnie na dużo więcej, tym bardziej że wiem, jakie przygotowania miałam za sobą i jak wyglądały wcześniejsze starty. Myślę, że gdzieś po drodze to zgubiłam i teraz warto wyciągnąć wnioski z tego, co działało, a co nie i przyjąć tę lekcję na przyszłość" - wyznała, cytowana przez "WP SportoweFakty".

Na tym samym dystansie znacznie lepiej spisał się Damian Żurek - Polak otarł się o podium i zajął ostatecznie czwarte miejsce. Przed kolejną szansą medalową 26-latek stanie w sobotę, 14 lutego. Wyścig na jego koronnym dystansie 500 m rozpocznie się o godzinie 17.00.

Elegancka kobieta w czerwonej sukni i mężczyzna w czarnym garniturze pozują razem na tle ściany z logotypami sponsorów podczas oficjalnego wydarzenia lub gali.
Karolina Bosiek i Damian ŻurekHornetReporter
Zawodnik ubrany w czerwoną zimową odzież sportową z napisem 'Polska', stojący na lodowisku, w tle widoczne rozmyte elementy stadionu olimpijskiego.
Damian ŻurekIMAGO/Andre WeeningEast News
Karolina Bosiek
Karolina BosiekRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
