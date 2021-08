"To dziś ten dzień. Bierzemy ślub" - napisał na Twitterze Tadeusz Michalik, który jeszcze niedawno cieszył się z brązowego medalu olimpijskiego.

Reprezentant Polski w zapasach na igrzyskach olimpijskich w Tokio spełnił swoje sportowe marzenie. Teraz czeka go kolejny rozdział w życiu na gruncie prywatnym.

Ślub medalisty olimpijskiego

Michalik w ostatnim czasie ma zatem sporo spraw na głowie. Medal olimpijski sprawił, że zainteresowanie jego osobą i samą dyscypliną nagle wzrosło. Teraz na moment musi jednak odciąć się od popularności, która go dotknęła.

Wybranką serca naszego medalisty olimpijskiego jest Paulina Trawińska. To ona wspierała go na co dzień zarówno przed, jak i w trakcie igrzysk olimpijskich.

Fani życzą młodej parze wszystkiego najlepszego. Na wspólnym zdjęciu zapozowali razem z brązowym krążkiem olimpijskim.

AB