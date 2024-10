Mecz się nie zaczął, a Lewandowscy już świętują. Wyjątkowa nowina

Ten już niebawem dołączy do Roberta Lewandowskiego zmierzającego po koronę króla strzelców. Polak jak na razie pod względem zdobytych bramek nie ma sobie równych. Nad jego świetną dyspozycją co rusz rozpływają się media na Półwyspie Iberyjskim. Nawet po porażce w Pampelunie żurnaliści bardziej zauważali braki w jego kolegach z zespołu niż w nim samym. "Był wielką ofiarą braku inspiracji środkowych pomocników. Nie otrzymał praktycznie żadnej piłki, aby pokazać swój instynkt wykończeniowy. Kiedy drużyna nie funkcjonuje dobrze, on za to płaci" - pisał na przykład dziennik "Sport".