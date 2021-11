Mauro Icardi wywołał wielki skandal. Nowe, zaskakujące wieści w sprawie małżeństwa

Sportowe życie

Kolejny zwrot akcji w małżeństwie Maura Icardiego. Najpierw jego żona publicznie ujawniła zdradę, jakiej miał dopuścić się piłkarz PSG. Następnie doszło do wielkiego pojednania, a teraz... wygląda na to, że para ostatecznie rozstała się. Według mediów Wanda Nara wyjechała z Paryża. Co stało za jej decyzją? Ustalenia dziennikarzy brzmią szokująco.

