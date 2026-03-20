Matty Cash u boku Szymona Marciniaka. Tego nikt się nie spodziewał

Matty Cash zdecydował się reprezentować biało-czerwone barwy i od 2021 roku występuje w piłkarskiej reprezentacji Polski. Szybko zyskał sympatię kibiców dzięki swojej waleczności, dynamice i ofensywnemu stylowi gry, który wyróżnia go na tle innych obrońców.

Kariera klubowa Casha również rozwija się bardzo solidnie. We wrześniu 2020 roku trafił do drużyny Aston Villa z siedzibą w Birmingham. Od momentu transferu stał się jednym z kluczowych zawodników "The Villans". Regularnie pojawia się na boisku, zbierając dobre recenzje za swoją grę zarówno w defensywie, jak i w akcjach ofensywnych. Jego stabilna forma sprawiła, że na stałe zadomowił się w składzie zespołu występującego w Premier League.

Matty Cash promuje najnowszy film z serii "Peaky Blinders". Szymon Marciniak też dostał angaż

Ostatnio o Cashu zrobiło się głośno jednak nie tylko w kontekście sportowym. Piłkarz wystąpił w materiale promującym najnowszy film "Peaky Blinders: The Immortal Man". Produkcja miała premierę w marcu 2026 roku i stanowi dalszy ciąg historii znanej z popularnego serialu "Peaky Blinders", osadzonej w realiach Birmingham lat 40. XX wieku.

W promocyjnym materiale Netflixa reprezentant Polski wcielił się w nietypową rolę piłkarza-gangstera. Wideo łączy świat futbolu z klimatem mrocznego uniwersum "Peaky Blinders", pokazując Casha w zupełnie nowym wydaniu. "Sześć sezonów w Birmingham… to zmienia człowieka" - takimi słowami Matty rozpoczął materiał.

Co ciekawe, w projekcie gościnnie pojawił się również Szymon Marciniak. "Cash? Cash jest jakiś inny. On nie dyskutuje, tylko patrzy" - oznajmił znany piłkarski arbiter, po czym na ekranie pojawił się pokój VAR, w którym na monitorach wideoasystentom sędziego Marciniaka ukazał się bacznie obserwujący ich Cash. Po tej akcji przyznano rzut karny drużynie reprezentanta Polski.

Połączenie piłkarskiego świata z uniwersum "Peaky Blinders" i historii Tommy'ego Shelby'ego zachwyciło kibiców futbolu. "No to zrobiliście mi wieczór", "Wieczorna uczta", "Fajne", "Elegancko! Świetnie wyszło" - komentowali zgodnie internauci.

