Matty Cash w 2019 roku zadeklarował chęć gry w piłkarskiej reprezentacji Polski, zapewniając tym samym o przywiązaniu do swoich polskich korzeni. Ostatecznie marzenie młodego gwiazdora spełniło się - zaledwie dwa lata później po potwierdzeniu obywatelstwa polskiego został on powołany do kadry narodowej przez Paulo Sousę. Debiut w narodowych barwach zawodnik Aston Villi zaliczył 12 listopada podczas meczu eliminacji MŚ 2022 z Andorą.

