W ubiegłym roku w mediach pojawiły się pogłoski na temat rzekomego romansu Pauli Badosy i Stefanosa Tsitsipasa. Fanom jednak ciężko było uwierzyć w to, że tenisiści tak nagle zbliżyli się do siebie i postanowili poczekać, aż któreś z nich zabierze w tej sprawie głos. Wkrótce potem stało się jasne, że nie były to jedynie plotki. "Jesteśmy parą, ale nie tylko. Jesteśmy bratnimi duszami. Tak to powinno być określone. Bardzo rzadko można znaleźć swoja bratnią duszę. Jeśli zapytasz Paulę, powie ci dokładnie to samo" - mówił latem ubiegłego roku Tsitsipas, kiedy stało się już jasne, że spotyka się on z Paulą Badosą.