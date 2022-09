Matka Ronaldo pochwaliła się rodzinną fotką. W sieci aż zawrzało

37-latek szybko zmienił zdanie co do tego transferu, gdy okazało się, że bycie podopiecznym Erika ten Haga nie spełni jego marzeń o występach w Lidze Mistrzów. Gwiazdor rozglądał się za nowym klubem, jednak wszystko wskazuje na to, że zostanie on w Manchesterze United na kolejny sezon.