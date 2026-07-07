Matka Haalanda też była gwiazdą. Jej osiągnięcia mogą zaskoczyć

Norwegia po raz pierwszy od 28 lat wywalczyła awans na mistrzostwa świata, jednak piłkarze Stale Solbakkena już od pierwszego meczu pokazują, że na tę imprezę przyjechali nie po to, aby odgrywać drugoplanowe role - bez problemu awansowali oni bowiem do fazy pucharowej mundialu, a w 1/8 finału po pasjonującym starciu wyeliminowali z dalszej gry potężnych Brazylijczyków, wygrywając 2:1.

Jednym z bohaterów tego spotkania był Erling Braut Haaland, który jest obecnie jednym z trzech liderów klasyfikacji strzelców. U boku Kyliana Mbappe i Lionela Messiego. Miłość do piłki nożnej 25-latek odziedziczył po swoim ojcu - Alfie-Inge Haalandzie. Urodzony w Stavanger 53-latek swego czasu także spełniał się w roli piłkarza, występując w barwach m.in. Manchesteru City i Leeds United.

Warto jednak podkreślić, że Erling Braut Haaland to syn nie jednego, a dwójki sportowców. Matka napastnika Manchesteru City, Gry Marita Braut, także reprezentowała bowiem kraj na arenie międzynarodowej.

Kobieta zaczynała od sprintów, a następnie próbowała swoich sił w skoku w dal i skoku wzwyż. Jako 13-latka uzyskała czas 8,1 sekundy na dystansie 60 metrów, a na 100 metrów miała wynik 13,4 sekundy. Gdy miała 19 lat, w biegu na 200 metrów uzyskała czas 26,83 sekundy, w skoku w dal miała wynik 5,41 metra, a w skoku wzwyż osiągnęła wynik 163 centymetry. Jej największym sukcesem było zdobycie mistrzostwa kraju juniorów w siedmioboju w 1990 roku. Swego czasu była również rekordzistką Norwegii w rzucie oszczepem.

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Erling Braut Haaland używa nazwiska panieńskiego matki na koszulce podczas mistrzostw świata

Choć norweski piłkarz przyzwyczaił kibiców do nazwiska "Haaland" na swojej koszulce, podczas tegorocznych mistrzostw świata występuje on zarówno z nazwiskiem ojca, jak i nazwiskiem panieńskim swojej matki. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Haaland używa nazwiska swojej matki na koszulce. Na początku kariery często używał obu nazwisk, później jednak zrezygnował z "Braut". Obecnie używa panieńskiego nazwiska matki tylko w reprezentacji, jednak koszulki z napisem "Braut Haaland" nosi tylko podczas niektórych spotkań.

W Norwegii zamiast używać jednego nazwiska, wiele osób przyjmuje zarówno nazwisko ojca, jak i matki. Nazwisko matki jest często używane jako drugie imię. "Około 60% Norwegów ma drugie imię wywodzące się od rodziny matki. Drugie imię jest bardziej popularne wśród osób młodszych. Wielu Norwegów skraca swoje imiona dla wygody w komunikacji międzynarodowej, ale nadal używa pełnych imion w domu" - tłumaczy Ivar Utne, profesor lingwistyki na Uniwersytecie w Bergen (cytat za portalem India Times).

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Erling Braut Haaland z mamą, Gry Maritą Braut Michael Regan - UEFA Getty Images

Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Norwegia awansowała do ćwierćfinału tegorocznego mundialu ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP





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