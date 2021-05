Maria Dolores dos Santos Aveiro, matka Cristiano Ronaldo, stwierdziła, że będzie namawiać syna na powrót do Sportingu - informuje "Marca". Deklaracja Portugalki padła w trakcie świętowania mistrzostwa - lizbońskie "Lwy" sięgnęły po tytuł po raz pierwszy od 19 lat.

We wtorek Sporting pierwszy raz od 2001 roku zdobył mistrzostwo Portugalii, pieczętując sukces zwycięstwem nad Boavistą. Szczęśliwi fani lizbońskiej ekipy świętowali na ulicach portugalskiej stolicy, a niektórzy z nich mogli przy okazji usłyszeć ciekawą deklarację.

Dolores Aveiro: Porozmawiam z nim

Dolores Aveiro, matka Cristiano Ronaldo, została nagrana, jak zwraca się z balkonu swojego domu do kibiców "Lwów". Jak stwierdziła, będzie namawiać syna na powrót do drużyny, której barw bronił w momencie wchodzenia do seniorskiej piłki.



- Porozmawiam z nim, by wrócił - stwierdziła Aveiro, kibicująca prywatnie Sportingowi. Choć stwierdzenie to może wydawać się fanom ciekawe, to Sporting wydaje się mało prawdopodobnym kierunkiem dla samego Ronaldo.



PSG i Real Madryt w gronie chętnych na Ronaldo

Od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że Cristiano Ronaldo miałby opuścić Juventus w przypadku niezakwalifikowania się turyńczyków do Ligi Mistrzów. Choć wiceprezydent klubu, Pavel Nedved, stara się ucinać wszelkie spekulacje dotyczące transferu, to w gronie chętnych na zakup Portugalczyka mają być PSG oraz Real Madryt.

Sporting także przewinął się w transferowych plotkach, ale wydaje się "opcją ostateczną" - dobrą raczej na piłkarską emeryturę, choć z pewnością gorzej płatną, niż występy na Bliskim Wschodzie czy w USA.



Cristiano Ronaldo ma za sobą bardzo dobry sezon w Serie A - z 28 zdobytymi dotychczas golami pozostaje liderem tabeli królów strzelców.

