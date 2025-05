Marzył mu się debiut w NFL. Został jednym z najlepszym wrestlerów świata

Dwayne Johnson to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Amerykanin może pochwalić się naprawdę imponującym portfolio - na swoim koncie ma bowiem występy w takich produkcjach jak między innymi "Baywatch. Słoneczny patrol", "Black Adam", a także filmy z serii "Szybcy i Wściekli". Na lipca 2026 roku zaplanowano z kolei premierę filmu Disneya "Vaiana", w którym "The Rock" wcieli się w rolę Mauiego. Reklama

Dwayne Johnson przed laty odnosił sukcesy w sporcie

Nie jest wcale tajemnicą, że Dwayne Johnson był znaną postacią w świecie show-biznesu jeszcze przed debiutem na wielkim ekranie. Zasłynął on dzięki naprawdę imponującym osiągnięciom sportowym - przez lata spełniał się bowiem w roli zawodowego wrestlera. Miłością do tej dyscypliny zaraził go ojciec, Rocky Johnson, który swego czasu był zapaśnikiem i odnosił wybitne sukcesy. Niestety, jego bliscy na własnej skórze przekonali się, jak trudne bywa życie u boku sportowca. Dwayne Johnson i jego matka w trakcie kariery Rocky'ego nie odstępowali go na krok i regularnie zmieniali miejsce zamieszkania.

"The Rock" początkowo nie chciał pójść śladami ojca i zdecydował się na trenowanie... lekkiej atletyki i futbolu amerykańskiego. Miał on wówczas zaledwie 14 lat, jednak już wtedy postanowił, że zostanie profesjonalnym futbolistą. W czasach studiów Johnson reprezentował uniwersyteckie barwy, a po zakończeniu edukacji dołączył do drużyny Calgary Stampeders. Pragnął - podobnie jak wielu innych początkujących futbolistów amerykańskich - zadebiutować w NFL, jednak nie dane mu było spełnić tego marzenia. Wszystko przez nękające go nieustannie kontuzje i problemy zdrowotne. Reklama

Mimo wszystko Dwayne Johnson nie miał zamiaru w pełni rezygnować ze sportu. Ostatecznie zdecydował się kontynuować dziedzictwo ojca i zadebiutował jako wrestler. Pierwszy występ zaliczył w marcu 1996 roku jako zawodnik United States Wrestling Association. Wówczas posługiwał się pseudonimem "Flex Kavana". Wkrótce potem zmienił image i dołączył do organizacji World Wrestling Federation jako "Rocky Maivia". Ostatecznie Johnson postanowił nadać sobie nickname "The Rock", którego z resztą używa do tej pory.

