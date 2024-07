Marzenie Thomasa Thurnbichlera zaraz się spełni. Zdjęcie mówi wszystko

Thomas Thurnbichler ma o czym myśleć po trudnym dla Polaków sezonie Pucharu Świata. Minęło już sporo czasu od zimy, zaraz początek letniego Grand Prix - to dobry czas, by nie tylko myśleć o tym, co dalej, ale również odpocząć. Austriacki trener postanowił wyjechać na jakiś czas, by ze swoją ukochaną przygotować się do jednego z najważniejszych momentów ich życia, czyli powitania na świecie ich dziecka.