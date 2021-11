Maryna Bech zrobiła tatuaż w intymnym miejscu. Zdjęcie trafiło do sieci

Sportowe życie

Popularna ukraińska lekkoatletka Maryna Bech zgromadziła na swoim profilu na Instagramie ponad 400 tysięcy obserwujących. Niedawno zaprezentowała im swój nowy tatuaż. Zrobiła go w intymnym, na co dzień zakrytym, miejscu na ciele, lecz mimo to postanowiła wrzucić zdjęcie do sieci. Przy okazji wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na wytatuowanie sobie symbolu olimpijskiego.

