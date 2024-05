Iga Świątek bez wątpienia przyczyniła się do popularyzacji kobiecego tenisa na całym świecie. Zanim Polka objęła prowadzenie w rankingu WTA i rozpoczęła absolutną dominację, w dyscyplinie tej przez długi czas nie było zawodniczki, która aż tak wyróżniałaby się na tle rywalek. Nasza reprezentantka miano rakiety numer "jeden" na świecie otrzymała po raz pierwszy w kwietniu 2022 roku, a tytuł ten straciła od tamtej pory jedynie raz i to zaledwie na miesiąc. Wówczas przez kilka tygodni na fotelu liderki miała szansę rozsiąść się Aryna Sabalenka . 22-letniej raszyniance jednak udało się ostatecznie wrócić na szczyt rankingu.

Dzięki swoim sukcesom Iga Świątek zyskała ogromne grono fanów z całego świata, do którego zaliczają się także znane osobistości. Nie tak dawno batalie na korcie z udziałem polskiej zawodniczki mieli okazję oglądać z trybun Zendaya Coleman i Tom Holland , a więc para aktorów znanych z hollywoodzkich filmów. Ogromną fanką 22-latki jest także - jak się okazuje - Maryla Rodowicz . Polska artystka, która od wielu lat trenuje amatorsko tenis, od dłuższego już czasu śledzi poczynania liderki światowego rankingu.

Co za wyznanie Maryli Rodowicz. "Nieraz zdarzało mi się zrywać o 3 rano, żeby obejrzeć mecz Igi Świątek"

Podczas niedawnego wywiadu z dziennikarzem Interii, Krzysztofem Bienkiewiczem, Maryla Rodowicz ujawniła, że wiele razy zarywała nocki, aby oglądać mecze z udziałem polskiej tenisistki. " Nieraz zdarzało mi się zrywać o 3 rano, żeby obejrzeć mecz Igi Świątek. Powtórki to nie to samo, i dlatego staram się oglądać na żywo. Ale czasem widzę, że Iga łatwo wygrała pierwszego seta, więc myślę, że kolejne będą podobne i kładę się spać. A rano sprawdzam wynik i widzę, że przegrała. Albo wygrała, tylko były 3 sety i zażarta walka" - oznajmiła 78-latka.