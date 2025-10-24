Kiedy reprezentacja Polski mężczyzn mierzyła się u siebie z Finlandią (8 września), z wysokości trybun wspierał ją prezydent RP Karol Nawrocki. Podopieczni Jana Urbana wygrali tamto spotkanie, czym znacznie poprawili swoją sytuację w grupowej tabeli.

Okazuje się, że jego żona, Marta Nawrocka, również chętnie angażuje się w sprawy reprezentacji Polski. Pierwsza Dama w piątek 24 października w godzinach porannych pojawiła się z wizytą u podopiecznych Niny Patalon.

Marta Nawrocka zjadła z reprezentantkami Polski śniadanie i spędziła z nimi czas przed meczem towarzyskim z Holandią.

- Spotkanie z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej przed meczem z Holandią. To wspaniałe, jak swoją pasją i determinacją dziewczyny udowadniają, że piłka nożna jest sportem nie tylko dla mężczyzn. Trzymam mocno kciuki za Biało-Czerwone - napisała na Instagramie Marta Nawrocka.

Jako że mecze domowe reprezentacji Polski kobiet odbywają się w Gdańsku, Pierwsza Dama tym chętniej złożyła wizytę naszym piłkarkom. Stolica Pomorza jest bowiem miastem bliskim jej sercu, ze względu na pochodzenie.

Marta Nawrocka na meczu reprezentacji Polski w Gdańsku

To jednak nie był koniec wizyty Pierwszej Damy w "Domu Kadry". Marta Nawrocka wieczorem, podobnie jak jej mąż 8 września podczas meczu z Finlandią, wspierała reprezentację Polski.

Tym razem podopieczne Niny Patalon stanęły naprzeciwko reprezentacji Holandii, czyli drużynie teoretycznie dużo lepszej od siebie. Na domiar złego musiały liczyć się z nieobecnością Ewy Pajor, która w meczu Atletico Madryt - FC Barcelona Femeni nabawiła się kontuzji stawu kolanowego.

