Marta Nawrocka w centrum uwagi. Obecność Pierwszej Damy wywołała poruszenie

W piątek 24 października w godzinach porannych Marta Nawrocka osobiście pochwaliła się tym, że spędziła czas i zjadła posiłek z piłkarkami reprezentacji Polski, które później czekało rozegranie towarzyskiego meczu z Holandią. Okazuje się, że Pierwszej Damy nie zabrakło również wieczorem na trybunach stadionu Lechii Gdańsk. Dopingowała ona podopieczne Niny Patalon z wysokości trybun.

Marta Nawrocka
Marta NawrockaPiotr MatusewiczEast News

Kiedy reprezentacja Polski mężczyzn mierzyła się u siebie z Finlandią (8 września), z wysokości trybun wspierał ją prezydent RP Karol Nawrocki. Podopieczni Jana Urbana wygrali tamto spotkanie, czym znacznie poprawili swoją sytuację w grupowej tabeli.

Okazuje się, że jego żona, Marta Nawrocka, również chętnie angażuje się w sprawy reprezentacji Polski. Pierwsza Dama w piątek 24 października w godzinach porannych pojawiła się z wizytą u podopiecznych Niny Patalon.

Marta Nawrocka zjadła z reprezentantkami Polski śniadanie i spędziła z nimi czas przed meczem towarzyskim z Holandią.

- Spotkanie z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej przed meczem z Holandią. To wspaniałe, jak swoją pasją i determinacją dziewczyny udowadniają, że piłka nożna jest sportem nie tylko dla mężczyzn. Trzymam mocno kciuki za Biało-Czerwone - napisała na Instagramie Marta Nawrocka.

Jako że mecze domowe reprezentacji Polski kobiet odbywają się w Gdańsku, Pierwsza Dama tym chętniej złożyła wizytę naszym piłkarkom. Stolica Pomorza jest bowiem miastem bliskim jej sercu, ze względu na pochodzenie.

Marta Nawrocka na meczu reprezentacji Polski w Gdańsku

To jednak nie był koniec wizyty Pierwszej Damy w "Domu Kadry". Marta Nawrocka wieczorem, podobnie jak jej mąż 8 września podczas meczu z Finlandią, wspierała reprezentację Polski.

Tym razem podopieczne Niny Patalon stanęły naprzeciwko reprezentacji Holandii, czyli drużynie teoretycznie dużo lepszej od siebie. Na domiar złego musiały liczyć się z nieobecnością Ewy Pajor, która w meczu Atletico Madryt - FC Barcelona Femeni nabawiła się kontuzji stawu kolanowego.

Polki zremisowały z Holenderkami. Mecz z wysokości trybun obserwowała Marta Nawrocka
Piłka nożna

Rekord na oczach Marty Nawrockiej. Reprezentacja Polski zatrzymała bardzo silnego rywala

Mikael Ishak: Nie oszukujmy się, to był mecz, który musieliśmy wygrać. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Uśmiechnięta kobieta w różowym stroju stoi na tle flag w biało-czerwone pasy, w rogu znajduje się okrągłe powiększenie, na którym widoczni są dwie osoby w eleganckich ubraniach.
Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki oraz jego małżonka Marta NawrockaWojciech Olkusnik/East News / Filip Naumienko/REPORTEREast News
Grupa elegancko ubranych osób podczas wydarzenia oficjalnego, w centralnej części kobieta w jasnym stroju patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy, obok niej kobieta w białej marynarce, w tle mężczyźni w garniturach, na wstawce mężczyzna w czerwonym kraw...
Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki i jego żona - Marta NawrockaMarysia Zawada/REPORTER / Anita Walczewska/East NewsEast News
Kobieta w zielonej marynarce z jasnymi włosami, delikatnym makijażem, uśmiechem, stoi w jasnym wnętrzu.
Marta NawrockaPawel WodzynskiEast News

