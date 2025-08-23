Prezydent Karol Nawrocki nigdy specjalnie nie ukrywał, że jest wielkim kibicem piłki nożnej. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta RP niespodziewanie pojawił się na trybunach swojego ukochanego klubu - Lechii Gdańsk. Obecność głowy państwa podczas spotkania PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin. Kibice przywitali go specjalnym transparentem, a sam prezydent w pewnym momencie zagościł na trybunie dedykowanej najbardziej zagorzałym sympatykom gdańskiego klubu.

Nawrocki podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń" wygłosił ciekawą deklarację. - Jeśli dostanę zaproszenie od kibiców, a takie już dostawałem, to nie widzę problemu, by odwiedzić te stadiony, które mnie popierają, wspierają, wierzą w swojego prezydenta. Kibice są częścią społeczeństwa obywatelskiego. Byłem z synami, bardzo ładnie mnie przyjęto, bardzo za to dziękuję. Nie wszystkich polityków kibice tak przyjmują. To był miły moment. Na ile obowiązki mi pozwolą, to oby w pierwszej kadencji udało mi się odwiedzić wszystkie ekstraklasowe stadiony - stwierdził obecny prezydent RP.

Swojego zainteresowania sportem nie ukrywała również pierwsza dama. Marta Nawrocka preferuje wyjścia na siłownię, w przeszłości zdobyła Giewont, a w marcu tego roku gościła na PGE Narodowym przy okazji spotkania reprezentacji Polski z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata.

"Futbol to nie tylko domena męska" - Marta Nawrocka na Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej

Jak się okazuje Marta Nawrocka poszła śladami swojego męża i również wzięła udział w wydarzeniu stricte piłkarskim. W sobotę pojawiła się na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej, który jest objęty patronatem pierwszej damy. Nawrocka uświetniła oficjalną część wydarzenia odbywającego się na terenach tarnobrzeskiego MOSiR.

Uczestniczymy w pięknym święcie sportowym. Jest to największa chyba tego typu impreza, gdzie pojawiło się tyle dziewcząt i kobiet. Życzę wam pięknych meczów, wspaniałych emocji i bramek. Swoją obecnością pokazujecie, że futbol to nie tylko domena męska. Jesteście wzorem determinacji, kobiecej siły i przyjaźni. Nie sposób nie wspomnieć o reprezentacji kobiecej piłki nożnej. Możemy obserwować nasze zawodniczki na międzynarodowych arenach. Są one inspiracją dla wielu dziewcząt, takich jak wy. To co? Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia!

Po przemówieniu przyszła pora na pokazanie umiejętności piłkarskich, co wzbudziło spory entuzjazm uczestników wydarzenia. W Tarnobrzegu przy okazji imprezy pojawiła się również m.in. aktualna selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon, która po debiutanckim występie na mistrzostwach Europy przedłużyła kontrakt z PZPN.

Marta Nawrocka w miniony poniedziałek odwiedziła Kraków. Relacją ze spotkania w kawiarni podzieliła się na Instagramie Tomasz Jastrzębowski/REPORTER East News

Trenerka Nina Patalon z Ewą Pajor (w środku) i Eweliną Kamczyk podczas Euro 2025 SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW AFP