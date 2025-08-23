Marta Nawrocka poszła śladami męża. Niespodziewana wizyta stała się faktem
Aktualny prezydent RP Karol Nawrocki jest zadeklarowanym sympatykiem piłki nożnej. Tuż po swoim zaprzysiężeniu głowa państwa pojawiła się na meczu Lechii Gdańsk, której od lat kibicuje. W ślad za swoim mężem postanowiła pójść również jego małżonka Marta Nawrocka. Pierwsza dama pojawiła się na Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu, nad którym objęła patronat. Podczas imprezy miała okazję spotkać się m.in. z selekcjonerką reprezentacji Polski Niną Patalon.
Prezydent Karol Nawrocki nigdy specjalnie nie ukrywał, że jest wielkim kibicem piłki nożnej. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta RP niespodziewanie pojawił się na trybunach swojego ukochanego klubu - Lechii Gdańsk. Obecność głowy państwa podczas spotkania PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin. Kibice przywitali go specjalnym transparentem, a sam prezydent w pewnym momencie zagościł na trybunie dedykowanej najbardziej zagorzałym sympatykom gdańskiego klubu.
Nawrocki podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń" wygłosił ciekawą deklarację. - Jeśli dostanę zaproszenie od kibiców, a takie już dostawałem, to nie widzę problemu, by odwiedzić te stadiony, które mnie popierają, wspierają, wierzą w swojego prezydenta. Kibice są częścią społeczeństwa obywatelskiego. Byłem z synami, bardzo ładnie mnie przyjęto, bardzo za to dziękuję. Nie wszystkich polityków kibice tak przyjmują. To był miły moment. Na ile obowiązki mi pozwolą, to oby w pierwszej kadencji udało mi się odwiedzić wszystkie ekstraklasowe stadiony - stwierdził obecny prezydent RP.
Swojego zainteresowania sportem nie ukrywała również pierwsza dama. Marta Nawrocka preferuje wyjścia na siłownię, w przeszłości zdobyła Giewont, a w marcu tego roku gościła na PGE Narodowym przy okazji spotkania reprezentacji Polski z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata.
"Futbol to nie tylko domena męska" - Marta Nawrocka na Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej
Jak się okazuje Marta Nawrocka poszła śladami swojego męża i również wzięła udział w wydarzeniu stricte piłkarskim. W sobotę pojawiła się na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej, który jest objęty patronatem pierwszej damy. Nawrocka uświetniła oficjalną część wydarzenia odbywającego się na terenach tarnobrzeskiego MOSiR.
Uczestniczymy w pięknym święcie sportowym. Jest to największa chyba tego typu impreza, gdzie pojawiło się tyle dziewcząt i kobiet. Życzę wam pięknych meczów, wspaniałych emocji i bramek. Swoją obecnością pokazujecie, że futbol to nie tylko domena męska. Jesteście wzorem determinacji, kobiecej siły i przyjaźni. Nie sposób nie wspomnieć o reprezentacji kobiecej piłki nożnej. Możemy obserwować nasze zawodniczki na międzynarodowych arenach. Są one inspiracją dla wielu dziewcząt, takich jak wy. To co? Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia!
Po przemówieniu przyszła pora na pokazanie umiejętności piłkarskich, co wzbudziło spory entuzjazm uczestników wydarzenia. W Tarnobrzegu przy okazji imprezy pojawiła się również m.in. aktualna selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon, która po debiutanckim występie na mistrzostwach Europy przedłużyła kontrakt z PZPN.
Zobacz również:
- Ukraińcy wściekli na szefa FIFA. Ten list przelał czarę goryczy. "Hańba"
- Hiszpanie już wiedzą. Zapadła decyzja ws. występu Lewandowskiego. Flick stawia na bezpieczeństwo
- Łzy w oczach Lewandowskiego. Tak mówił o zmarłym ojcu. "Zasnął, już się nie obudził"
- Lewandowski i Szczęsny już się pożegnali. Zwrot w Barcelonie. Nie mogą już ukrywać