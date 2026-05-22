Marta Linkiewicz powołana do reprezentacji. Na medalu się nie skończy

Patryk Górski

Marta Linkiewicz naprawdę tego dokonała. Gwiazda freak fightów raptem kilka dni temu wywalczyła medal na mistrzostwach Polski w Kielcach, a teraz podzieliła się w sieci radosną informacją o powołaniu do kadry narodowej. Ciężką drogę ku temu rozpoczęła lata temu. Nie do wiary, jaką przeszła przemianę.

Marta Linkiewicz z medalem za wicemistrzostwo Polski, bokiem do obiektywu, na tle plakatu; w rogu mniejsze zdjęcie z okularami i aparatem.
Marta Linkiewicz, medal za wicemistrzostwo Polski (w kwadracie)Pawel Wodzynski/East News/instagram.com/linkimasterEast News

Tego we freak fightowym świecie jeszcze nie było. Marta "Linkimaster" Linkiewicz w ubiegły weekend brała udział w mistrzostwach Polski w kickboxingu w formule Low Kick. Podczas wydarzenia odbywającego się w Kielcach przegrała tylko jedną walkę w finale, dzięki czemu wróciła do domu ze srebrnym medalem.

Co ciekawe, Linkiewicz rozpoczęła przygodę ze sportami walki w FAME MMA. Kobieta dołączyła do federacji w marcu 2019 r. jako krnąbrna skandalistka, a dziś jest jedną z najlepszych zawodniczek we wspomnianej formule w Polsce.

Linkiewicz z pewnością zapamięta ten dzień na długo. W czwartek, 21 maja, warszawski Uniq Fight Club, w którym trenuje influencerka, poinformował o powołaniu jej do kadry narodowej seniorów w formule Low Kick. Okazuje się więc, że dobra forma "Linkimaster" nie umknęła uwadze trenerów Marka Sobonia i Andrzeja Garbaczewskiego, którzy zdecydowali się dać jej szansę reprezentowania kraju.

- Marta Linkiewicz z powołaniem do Kadry Narodowej Low Kick. W miniony weekend "Linkimaster" potwierdziła swoją wysoką formę i zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski w Kielcach, co zaowocowało dołączeniem do grona najlepszych zawodniczek w kraju. To efekt ciężkiej pracy, konsekwencji i codziennego zaangażowania na sali treningowej - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu Uniq Fight Club.

- Powołania do kadry nie było w moim bingo. Jaram się kurde - komentuje swój sukces Linkiewicz.

Tym samym Linkiewicz jest jedyną zawodniczką Uniq Fight Club, która dołączy do kadry narodowej podczas najbliższego zgrupowania. Zawodniczka występuje w kategorii do 65 kg.

Marta Linkiewicz
Marta LinkiewiczKrzemiński JordanAKPA
Marta Linkiewicz i Esmeralda Godlewska
Marta Linkiewicz i Esmeralda GodlewskaKrzemiński JordanAKPA
dwie kobiety w sportowych strojach są rozdzielane przez ochroniarzy na tle wielokolorowej ściany z logotypami, wyraźne napięcie fizyczne i emocjonalne pomiędzy nimi
FAME MMA 30: Marta Linkiewicz vs Izabela BadurekFame MMAmateriały prasowe


