Marta Kubacka potwierdza z domu pod Zakopanem. Sąsiedzi mogli być w szoku

Bieżący sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich nie za bardzo toczy się po myśli Dawida Kubackiego. W klasyfikacji generalnej do tej pory zgromadził zaledwie 32 punkty, co daje 41. miejsce w zestawieniu. To najsłabszy wynik w polskiej ekipie. "Mustaf" wypadał z Pucharu Świata, niejako w trybie awaryjnym pojechał na Turniej Czterech Skoczni, a potem... niespodziewanie stanął, wraz z Kacprem Tomasiakiem, na podium w Zakopanem po konkursie duetów.

"Jest podium, ale nie ukrywam, że chciałbym je potwierdzić lepszymi skokami. Wiedziałem, jak skakałem na piątkowym treningu i w sobotę. Miałem jasne zadanie. Doskonale wiedziałem, co mam robić. I starałem się nic nie ulepszać. I pod tym względem było w porządku" - oceniał Kubacki.

Niestety wszystkie trzy skoki w sobotę były spóźnione, ale to wystarczyło do podium

W niedzielę Dawid wrócił jednak do słabszej sportowej rzeczywistości. Po próbie na 122,5 metra nie zakwalifikował się do drugiej serii konkursu Pucharu Świata i tak zakończył rywalizację w Zakopanem. A to wszystko w iście zimowej i śnieżnej aurze, która dopadła skoczka również po powrocie do domu.

Marta Kubacka publikuje wideo z mężem w roli głównej. Sceny spod domu

Przez całą niedzielną rywalizację na Wielkiej Krokwi szalała śnieżyca, co było pewnym kłopotem dla organizatorów zawodów Pucharu Świata. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał drugi stopień ostrzeżenia w związku z intensywnymi opadami śniegu, ogłoszono też pierwszy stopień zagrożenia z powodu silnego mrozu. Ostatecznie konkurs odbył się dość sprawnie, w dwóch seriach.

Zimowa aura wciąż trwa, co odczuwają mieszkańcy Zakopanego oraz okolic, w tym rodzina Dawida Kubackiego. Żona skoczka nie mogła się powstrzymać i nagrała, co dzieje się za oknem. Potem opublikowała w mediach społecznościowych. Na wideo widać jej męża po pas brodzącego w śniegu. Choć na Podhalu do śnieżnych zim są przyzwyczajeni, to nawet tam widok aż tak wysokich zasp nie jest codziennością.

Marta Kubacka podzieliła się nagraniem z mężem w roli głównej instagram.com/_marta_ku_/ ESP/Instagram

"Kiedy idziesz do sąsiadów po sól" - zażartowała Marta Kubacka, opisując nagranie z mężem w roli głównej. Rzeczeni sąsiedzi mogliby być w szoku, gdyby zobaczyli skoczka udającego się do nich w takich warunkach.

Tymczasem na polskich skoczków czekają następne zmagania w PŚ. Na weekend 17-18 stycznia zaplanowano rywalizację w Sapporo. Potem będą jeszcze mistrzostwa świata w lotach (30 stycznia - 1 lutego), a dalej już zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech (6-22 lutego). Kubacki nie ustępuje w staraniach o miejsce w składzie.

"Jedyne, co mogę zrobić, to pokazać swoje umiejętności na skoczni. Nie mamy oktagonów, by w nich walczyć o to miejsce. Każdy z nas robi swoje. Wiem, jak wygląda sytuacja. Wcale nie jest oczywiste, że pojadę, choć stanąłem na podium. Nikt mnie nie zabierze na igrzyska za piękne oczy. Na pewno będę robił swoje, by dać trenerom pretekst do tego, żeby mnie tam zabrali" - podsumował, cytowany przez Tomasza Kalembę.

