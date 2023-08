Marta Kubacka nie mogła się powstrzymać. "Wbiła szpilkę" Dawidowi

Marta Kubacka powoli wraca do zdrowia po tym, jak w marcu trafiła do szpitala w przyczyn kardiologicznych. Żona Dawida Kubackiego każdą wolną chwilę spędza teraz w towarzystwie córek i ukochanego, a rodzinnymi fotkami chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Teraz kobieta opublikowała w sieci fotkę, do której zapozowała starsza z córek pary - Zuzanna. Do tego dołączyła zabawny opis.