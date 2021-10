Całkiem niedawno Mariusz Wlazły poinformował, że podjął ważną, życiową decyzję i... zapisał się na studia na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Rozpoczyna się rok akademicki. Dla mnie ciekawy etap w życiu. Nowe wyzwania, które bezpośrednio łączą się z moją pasją jaką jest sport - wyjaśnił we wpisie na Instagramie.

Widać, że jest zadowolony nowych wyzwań, które na niego czekają. Na dowód udostępnił teraz swoje wymowne zdjęcie zrobione na uczelni i oświadczył, że "za nim pierwsze ćwiczenia" oraz "dzień pełen wrażeń".

Afera wokół Mariusza Wlazłego i jego studiów. Studentka wzięła go za oszusta

Temat studiów siatkarza Trefla Gdańsk nadal jest na topie, zwłaszcza w kontekście małej afery, jaka wybuchła w związku z uczelnianym życiem. Przed rozpoczęciem nauki Wlazły wysłał do jednej ze studentek prośbę o dołączenie go do internetowej grupy pierwszoroczniaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Kobieta nie mogła uwierzyć, że rozmawia z siatkarzem. Nie przekonało jej nawet selfie, które wysłał jej sportowiec. Była przekonana, że ktoś się pod niego podszywa i postanowiła zgłosić ten incydent.

Sprawę ujawniono na oficjalnym profilu na Twitterze Trefla Gdańsk.



Po fotografii, jaką ostatnio opublikował Wlazły, można wnioskować, że bez problemu zaznajamia się ze studenckim życiem. Wcześniej spotkał się ze studentką Klaudią, która tak czujnie zareagowała na wiadomości od niego.



Zdjęcie Mariusz Wlazły na uczelni /https://www.instagram.com/mariuszwlazly_official_insta/ / Instagram

Instagram Post

Instagram Post





Zdjęcie Mariusz Wlazły / Mateusz Jagielski / East News