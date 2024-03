Mariusz Pudzianowski popisał się kreatywnością. Co za wpis na Dzień Kobiet

Od tamtej pory minęło już ponad 14 lat, a Mariusz Pudzianowski pozostaje jedną z największych gwiazd Konfrontacji Sztuk Walki i najpopularniejszych zawodników mieszanych sztuk walki w kraju. Nikogo nie powinno to jednak dziwić. 47-latek dba bowiem o bliski kontakt z kibicami i na bieżąco informuje ich o tym, co dzieje się w jego życiu prywatnym i zawodowym, regularnie zamieszczając wpisy na ten temat w mediach społecznościowych.

Mariusz Pudzianowski w nietypowym wydaniu. Co za wpis z okazji Dnia Kobiet

Uwagę kibiców zwróciły jednak nie tyle życzenia, a zdjęcie, które Pudzianowski do nich dołączył. 47-latek opublikował bowiem w sieci przerobione zdjęcie, na którym możemy zobaczyć go... jako długowłosą kobietę. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem gwiazdora KSW od razu posypały się komentarze. "Szacun za dystans do siebie. Mało kto ma takie poczucie humoru jak pan. Niby taki groźny ale tak naprawdę chyba spoko gość z pana", "Janosik", "No i mam dziś dzień zrobiony. Dziękuję", "No no podoba mi się nowa fryzura", "Całkiem niezła fryzura Panie Pudzianowski", "Podobno mają kręcić Janosika I Mariusz będzie grał główną rolę" - żartowali kibice.