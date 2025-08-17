Przez lata sportowej kariery, Mariusz Pudzianowski przekonywał swoich fanów i nie tylko, że zna się na swojej robocie. Były mistrz świata Strongmanów w czasach startów dla najsilniejszych ludzi na świecie co rusz pokazywał swoim rywalom, że nie mają z nim żadnych szans.

Wyhodowanie tak wielkiej muskulatury dawało również do zrozumienia, że na czym jak na czym, ale na treningach siłowych Pudzianowski musi się znać doskonale, jednak jego teraźniejsze nagrania z siłowni przyciągają uwagę internautów, którzy dopatrują się jego "błędów".

Bezpardonowo wytknęli to Pudzianowskiemu. Jedno nagranie wystarczyło, burzliwa dyskusja

"Dominator" postanowił opublikować krótki filmik ze swojej siłowni, na którym z profilu pokazuje swoje ćwiczenia z hantlami - z pewnością dla lepszego zobrazowania jego potężnych barków, bicepsa i tricepsa, które napinały się przy każdej próbie. Internauci natychmiast zwrócili na to, w jaki sposób były strongman "wiosłuje" obciążeniem.

- Bez machania takiego mocnego byłoby poprawnie, za duży ciężar. - stwierdził jeden z internautów. - Huśtanie hantlami... Lepiej mniejszy ciężar, a wolniej, dokładnie, bez huśtania - dodał szybko kolejny.

Szybko pojawili się również ci, którzy postanowili stanąć w obronie Mariusza Pudzianowskiego. Przede wszystkim zaczęli oni wskazywać, że "Dominator" pomimo tego, że ma na karku 48 lat, może pochwalić się formą fizyczną nieosiągalną dla lwiej części społeczeństwa.

Do wszystkich, którzy piszą zła technika, co Ty robisz itp. Popatrzcie na siebie, jak wyglądacie. Bo akurat kto jak kto, ale Pudzian chyba wie, co robi. W takim wieku trzyma formę lepszą niż 99.9% w tym kraju

Wierni fani Pudzianowskiego co rusz przypominają mu w komentarzach pod kolejnymi postami, że jest on dla nich autorytetem i uchodzi za tytana pracy. Były zawodnik KSW regularnie, bez wyjątków spędza na siłowni kolejne wieczory, starając się zachować jak najlepszą formę.

Mariusz Pudzianowski MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News East News

