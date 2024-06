Mariusz Pudzianowski to postać doskonale znana fanom sportu w Polsce. 47-latek swoją przygodę rozpoczynał od występów na zawodach strongmanów. Już wtedy odnosił on ogromne sukcesy - zarówno w kraju, jak i zagranicą. W swoim CV ma on takie osiągnięcia jak m.in osiem tytułów Mistrza Polski Strongman, sześć tytułów Mistrza Europy Strongman, a także pięć tytułów Mistrza Świata Strongman.

Mariusz Pudzianowski dostał pytanie o żonę. Zaskakująca odpowiedź gwiazdora KSW

Mariusz Pudzianowski nie bez powodu pozostaje jednym z najpopularniejszych fighterów w kraju. 47-latek bowiem aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chwali się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Często pokazuje on m.in. jak spędza wolne dni od treningów, mówiąc o swojej miłości do ogrodnictwa i sadownictwa. Utytułowany zawodnik KSW jednak raczej stroni od wypowiadania się na temat spraw sercowych. Nic więc dziwnego, że pod ostatnim wpisem jeden z internautów postanowił dopytać "Pudziana", czy jego serce jest już zajęte. "Mariusz, żonę masz?" - dopytywał.

Na reakcję gwiazdora MMA nie trzeba było długo czekać. Odpowiedział on - można śmiało powiedzieć - w swoim stylu. "Nie, ale dwie kochanki i sąsiadkę dobrą" - wypalił, czym rozbawił pozostałych internautów. "Aa to całkiem na wypasie" - przyznał jeden. "Bogaci ludzie nie mają żon" - odpowiedział żartobliwie kolejny z kibiców.

Mariusz Pudzianowski niechętnie wypowiada się na temat swojego życia miłosnego. Choć do tej pory nie ujawnił on, czy jego serce jest już zajęte, konsekwentnie powtarza on, że "w jego życiu prywatnym wszystko jest poukładane" i czuje się on naprawdę spełniony.