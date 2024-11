Marina wybrała się na mecz Barcelony, a potem nadała taki komunikat w środku nocy. To nie były plotki

Wojciech Szczęsny kilka tygodni temu wywołał wielkie poruszenie, po tym jak zdecydował się wrócić na boisko w barwach FC Barcelony, a zaledwie chwilę wcześniej ogłaszał przejście na emeryturę. Chociaż nasz wybitny bramkarz nie zadebiutował jeszcze w barwach Barcy, to od samego początku może liczyć na wsparcie rodziny. Jego żona otwarcie deklarowała, że namawiała Wojtka no powrót, a teraz pojawia się niemal na każdym meczu klubu ze stolicy Katalonii.

Marina i Liam na meczu Barcelony

Nie inaczej było w minioną niedzielę. Marina wraz z synem Liamem pojawiła się na stadionie olimpijskim w Barcelonie, by dopingować Barce w meczu derbowym przeciwko Espanyolowi. Syn Mariny i Wojtka już na dobre zaaklimatyzował się w nowym miejscu, widać że podoba mu się w Barcelonie, chłopak miał nawet ze sobą plecak z herbem klubu.

Szczęśni mieli powody do radości, bowiem FC Barcelona pokonała pewnie swojego miejscowego rywala 3:1. Marinie udało się nawet uwiecznić jedną z bramek na nagranie. Co prawda w tym meczu między słupkami nadal pozostawał Pena, a Robert Lewandowski tym razem nie wpisał się na listę strzelców, ale żona Wojtka Szczęsnego i tak wróciła do domu w doskonałym nastroju.