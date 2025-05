Mimo że Wojciech Szczęsny przez chwilę praktycznie był już na sportowej emeryturze, ostatecznie zmienił zdanie i dał się namówić na jeszcze jeden sezon na boisku. Po kontuzji Ter Stegena związał się rocznym kontraktem z Barceloną , pokazał na co go stać i wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Przy okazji zaliczył też niesamowitą serię 22 meczów bez porażki .

Teraz na "check-liście" mógł odhaczyć następny punkt - występ w zwycięskim El Clasico . Razem z "Dumą Katalonii" zgarnął trzy punkty, zwyciężając nad Realem Madryt 4:3. Po końcowym gwizdku nie krył ogromnych emocji . "Wojciech Szczęsny płacze ze szczęścia po wygranym # ElClásico . Niebywałe sceny. Ludzie skaczą po stołach, fiesta, a on kuca, patrzy i po prostu się wzrusza" - opisał na platformie X Dominik Wardzichowski.

Tymczasem jak bumerang wraca temat piłkarskiej przyszłości polskiego golkipera. Wywołuje go zresztą sam zainteresowany, który otwarcie przyznaje, że otrzymał od Barcelony ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata. Czy się zdecyduje? Tu kluczową rolę odegrać ma jego żona .

Szczęsny podkreśla, że jego kariera nie jest teraz najważniejsza. Kontrakt z Barceloną przedłuży, jeśli będzie to leżało w interesie żony oraz dzieci. "Muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, co będzie dla nas najlepsze. Życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia. A tak było przez ostatnich kilkanaście lat. Myślę, że jestem to winny mojej żonie, żebyśmy takie decyzje podejmowali wspólnie. Po prostu jeszcze nie zdecydowałem" - przekazał w Canal+Sport.