Marina przygotowała doskonałe urodziny. To ostatnie takie chwile Liama

Szczęśni szykują się do wielkiego wydarzenia. Już niebawem na świat przyjdzie ich córeczka - cała rodzina odlicza do tego momentu. Dla Liama to ostatnie chwile jako jedynaka. Rodzice zadbali, by te urodziny spędził jak książę, bo następnym razem nie będzie jedyną pociechą swoich rodziców.