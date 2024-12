Marina nagle przyłapana na ulicy. To nie były plotki w sprawie żony Szczęsnego

Wojciech Szczęsny słynie z zamiłowania do luksusowych i co za tym idzie drogich samochodów. Jak się okazuje, takie cacka chętnie prowadzi także jego żona. Marina Łuczenko-Szczęsna została właśnie przyłapana na ulicach Warszawy w najdroższym SUV-ie świata. Za taki model trzeba zapłacić do 1,8 mln złotych.