Marina na meczu Barcelony. Tak kibicowała Szczęsnemu w Lidze Mistrzów
Mecz FC Barcelony z Paris Saint-Germain w drugiej kolejce Ligi Mistrzów zapowiadany był jako absolutny hit rundy, a emocji rzeczywiście nie brakowało. Spotkanie przyciągnęło tysiące kibiców i jak zwykle zgromadziło również bliskich piłkarzy. Wśród nich znalazła się Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, która z trybun obserwowała widowisko i podzieliła się krótką relacją w mediach społecznościowych.
Od pierwszych minut tempo meczu było bardzo wysokie. W 19. minucie gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Ferrana Torresa, wywołując eksplozję radości na stadionie. Niestety - radość kibiców katalońskiej drużyny nie trwała jednak zbyt długo - już w 38. minucie do wyrównania doprowadził bowiem Senny Mayulu. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, w samej końcówce Goncalo Ramos zdobył zwycięską bramkę dla PSG, ustalając wynik na 2:1 dla drużyny z Paryża.
Marina w trykocie Wojciecha Szczęsnego na meczu Barcelony z PSG. Pochwaliła się w sieci
Na murawie od początku spotkania w barwach Barcelony oglądaliśmy Wojciecha Szczęsnego, który już od ponad roku reprezentuje "Dumę Katalonii". Co ciekawe, kontrakt z "Blaugraną" polski golkiper podpisał... na krótko po przejściu na sportową emeryturę. Jeszcze kilka tygodni wcześniej zarzekał się, że nie planuje już powrotu na murawę i teraz zamierza skupić się tylko i wyłącznie na rodzinie. Kiedy jednak Barcelona znalazła się pod ścianą - główny bramkarz "Blaugrany" Marc-Andre ter Stegen doznał bowiem bolesnej kontuzji - Wojciech nie wahał się długo i przyjął kuszącą ofertę jednego z najlepszych klubów w Hiszpanii.
Małżonka w pełni wspierała go w tej decyzji - doskonale wiedziała bowiem, że powrót na boisko i to w barwach takiego giganta będzie dla Wojciecha spełnieniem marzeń. Teraz Marina regularnie pojawia się na meczach z udziałem Szczęsnego. Nie zabrakło jej także na trybunach Estadi Olimpic Lluis Companys podczas środowego starcia z Paris Saint-Germain w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Piosenkarka podzieliła się w sieci krótkimi filmikami, które nagrała po zdobyciu gola przez Ferrana Torresa. Przy okazji zaprezentowała się w trykocie katalońskiej drużyny należącym do jej ukochanego.
Kolejny mecz Ligi Mistrzów Barcelonę czeka jeszcze w tym miesiącu. W trzeciej kolejce piłkarze "Dumy Katalonii" zmierzą się z klubem Olympiakos SFP. Spotkanie zaplanowano na 21 października na godzinę 18.45. Relację "na żywo" z tego meczu śledzić będzie można na stronie Interii.